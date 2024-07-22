速速衝刺！拜登已讓賀錦麗動用至少31.8億元資金 2024美選新局已成

紐約時報報導，美國總統拜登在美東時間21日下午宣布退選，到了當日晚間，副總統賀錦麗似乎已穩穩走在獲得民主黨提名的路上。雖然民主黨內提名程序還未定，黨內大咖如前總統歐巴馬、前眾院議長裴洛西等人也尚未表態是否支持賀錦麗，但也無人公開表示要挑戰賀錦麗，角逐黨提名人。

賀錦麗已以令人驚訝的速度，接掌了拜登的政治運作，拜登競選陣營已讓賀錦麗動用一個帳戶內的巨額資金，那帳戶在6月底時已有9600萬美元，約台幣31.8億元。拜登競選陣營的多位領袖，在一通內部電話中告訴幕僚，他們現在效力於賀錦麗。

現在賀錦麗面臨多項難題，其中之一就是副手人選。許多民主黨人私下表示，應該選一名白種人男性，以平衡性別、族裔等人口元素。目前已表態支持賀錦麗的幾位州長，是可能的副手人選，包括賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、北卡州長庫柏（Roy Cooper）、肯塔基州長貝謝爾（Andy Beshear）、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Waltz），以及聯邦參議員凱利（Mark Kelly）。

21日的拜登退選、賀錦麗更上層樓，正以目不暇給的速度讓這場選戰徹底改變，現在是一場106天的密集衝刺，賀錦麗的任何失誤都將被放大檢視，但同時這種縮短時程也讓她出錯的機會減到最少。