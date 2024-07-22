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賀錦麗與科技界交好 商業觀點一次看

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）預料將成為11月大選的民主黨總統候選人。法新社
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）預料將成為11月大選的民主黨總統候選人。法新社

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）預料將成為11月大選的民主黨總統候選人，路透社整理她對重要商業議題的看法和相關行動如下。

科技監管

賀錦麗2012年擔任加州檢察長期間，曾以eBay與Intuit簽定的禁止挖角協議存在反競爭招聘行為為由，起訴eBay。2014年，該案以近400萬美元達成和解。

2015年，她強制新創公司Houzz聘請隱私長，因為這個居家設計公司應用程式未經適切通知或取得同意，即側錄銷售電話。

她最出名行動之一是阻止在社群媒體發布色情內容，特別是未經當事人同意而發布露骨照片的「報復色情」。她施壓臉書（Facebook）、Alphabet旗下Google、微軟（Microsoft）等，讓這些公司刪除某些裸露照片的舉措也備受讚譽。

科技人脈

賀錦麗參選加州檢察長時，據傳曾向潛在金主保證自己是「資本家」。外界普遍認為她與家鄉舊金山灣區重要產業科技業的高層和投資人關係密切，她曾參加臉書共同創辦人派克（Sean Parker）的婚禮，而她的妹夫威斯特（Tony West）是Uber法務長。

她接受著名創投家、Linkedin聯合創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）、億萬富翁多爾（John Doerr）和創投家康威（Ron Conway）的捐款，大型科技公司高層也支持她，包括當時臉書營運長桑德柏格（SherylSandberg）和Salesforce.com共同創辦人馬克．班紐夫（Marc Benioff）。

氣候與能源

賀錦麗的氣候與能源立場與現任總統拜登（JoeBiden）類似，但她整個職業生涯一直都明確表示，清潔能源和環境正義是優先要務。

拜登4年前宣布賀錦麗為競選搭檔時，強調她在加州擔任要職時對大型石油公司態度強硬，並指出她2004年至2011年擔任舊金山地區檢察官以及在2017年1月當選聯邦參議員之前任加州檢察長時期，都曾發起訴訟。

去年，賀錦麗首次參與國際氣候談判，向綠色氣候基金（Green Climate Fund）承諾提供30億美元，並首度發表以氣候為主題的國際演講。

賀錦麗副總統任內還參與環境保護署（Environmental Protection Agency）政策推廣，解決一些陳年的環境正義問題。

人工智慧

賀錦麗副總統任內對人工智慧（AI）威脅直言不諱，她2023年11月演講時警告AI有可能「危及人類生存」。

她支持拜登的AI行政命令，尋求為消費者提供更強的保護，尤其關注AI生成的詐騙電話和未標記的AI生成內容的影響。

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