拜登退選 第一夫人用愛心符號表支持

美國總統拜登在社群平台X發文宣布退出2024總統大選後，第一夫人吉兒（Jill Biden）也在X轉發夫婿的聲明貼文，並簡單附上兩顆心的表情符號（emoji）。

法新社報導，拜登6月底與共和黨籍前總統川普的辯論表現堪稱災難，掀起各界對他年齡和心智敏銳度的擔憂，在歷經幾週來的壓力後，81歲的拜登決定退選，並發文表示這是為了民主黨和美國的最佳利益著想。

拜登並在另一則貼文中，表示自己支持副手賀錦麗（Kamala Harris）獲民主黨提名成為新總統候選人。

拜登退選這一步，把原本極度不受歡迎、歹戲拖棚的「拜川二度交鋒」，轉變成美國現代政治史上最引人矚目的總統大選之一。

美聯社報導，拜登發出退選聲明後，白宮第一夫人公關主任亞歷山大（Elizabeth Alexander）出面表示，「直到他（拜登）做出一個只有他能做的決定的最後時刻，吉兒都支持他所選擇的道路」。

亞歷山大進一步表示，吉兒是最相信、最支持拜登的人，也會「永遠在他身邊，以一個只有陪伴了近50年的配偶才懂的方式」。