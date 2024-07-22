川普選情旺 共和黨全代會成政策風向追擊戰

川普閃過子彈選情更旺，想掌握「川系」外交路線的駐美記者在共和黨全代會期間使出渾身解數，從突圍當地記者的人牆堵訪議員，到場邊活動無役不與，野生捕獲一位算一位，對方開了金口卻無新意，只能再找哏交差。

來自全球的記者7月中湧入美國威斯康辛州（下稱威州）密爾瓦基採訪共和黨全國代表大會，各家追逐的新聞點不同，來自北大西洋公約組織（NATO）新成員國瑞典的記者就關心川普（Donald Trump）當家後是否丟包北約。

層層維安下接觸不到川普本人，改打聽副手范斯（J.D. Vance）會出席哪一場活動探探口風，即使活動不對媒體開放，也要在門口死守，或推測范斯行經什麼地點。由開口問，到被打槍或是目標人物轉身上車，都是幾秒間的事，因此一有機會就同時按開錄音筆及與手機，把握機會用力問。

遇到全代會這種大場面，除了日本放送協會（NHK）等家大業大的媒體派出採訪大軍，駐美記者通常一至兩人作業，攝影、文字及剪輯都包，國會參、眾議員外，還得鎖定可能重返執政團隊的前官員。

既然只有一人團隊，美國眾議院前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）記者會時段與前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge A. Colby）出席的座談撞期下，韓國記者立刻棄麥卡錫快步前往座談。她的考量很實際，麥卡錫遭同黨議員逼宮，就算再有影響力，也不及可能會進入川普國安團隊的柯伯吉。

被老闆臨時派來採訪全代會的印度記者來不及申請通行證，進入全代會會場與議員交談的機率零。他改打場邊活動戰術，幾乎每場都去，還真的在一場閉門論壇中遇到在川普任內擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）。「我就這麼混進去了，結果歐布萊恩講得還是『透過實力讓和平回歸』那套」。

全代會期間，川普在專訪中的一句「台灣應向美國支付防衛費用（pay us for defense）」成為東亞媒體追逐焦點，歐布萊恩在一場活動上慢條斯理用餐時，一位日本記者毫不猶豫，箭步上前自我介紹，以今年是否規劃訪亞洲開場，順利將話題切入台灣，歐布萊恩的聯絡方式也成功入袋。在很吃人脈的新聞業，拿到前朝A咖的電子郵件要謝天謝地。

全代會場外要在烈日下追星，會場則有滿坑滿谷「讓美國再次偉大」、「炒了拜登」的海報，截擊目標人物不容易，要成功眾裡尋他，必須克服臉盲加上運氣。

18日威州聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）戴著以當地特產為設計靈感的起司帽，隨音樂節奏搖晃，開心得很顯眼，看到記者上前追問「防衛費」，他與同黨其他議員幾乎口徑一致，「我認為川普是要保持與過去向世界其他國家傳達的訊息一致，包括北約，就是你必須付你應付的部分」。

「但我可以跟你說，國會成員將全程支持台灣。而台灣一向是最盡責支付自己份額的國家之一。」

川普的狂人語錄可以集結成冊，保護費之說後又把民主黨女戰神裴洛西（Nancy Pelosi）比喻成狗。白宮明年如果真的換人，同黨議員除了問政，恐怕免不了要充當翻譯年糕兼滅火器。