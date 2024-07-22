拜登退選 民主黨重整旗鼓僅剩107天難度高

美國總統拜登今天宣布退選，成為美國當代罕見放棄連任的在任總統。無論民主黨最終是否由副總統賀錦麗臨危受命上陣，都只剩107天能重整旗鼓迎戰聲勢正旺的川普。

繼共和黨對手川普13日遭槍傷後，拜登宣布退選再為今年11月的美國大選投下震撼彈。紐約時報指出，81歲的拜登退選並宣布支持59歲的副總統賀錦麗接棒，雖等同民主黨內世代交替，但美國歷史上還沒有哪個現任總統在如此緊迫的時間決定退出連任角逐，勢將讓本屆美國總統大選更加喧囂與難以預料。

賀錦麗（Kamala Harris）要想正式披上民主黨戰袍，尚待8月19到22日的民主黨全國代表大會（DNC）通過提名這關。即便屆時她能出線，從現在到11月5日投票也只剩107天來凝聚黨內應戰。

● 美國56年來首位放棄連任的在任總統

紐時指出，拜登成為56年來第一位放棄連任競選機會的在任總統，剩餘約6個月任期拜登將猶如跛腳，預料只能盡力鞏固內政成果並盡量讓俄烏與以哈戰爭不失控。

美國歷史上僅3位總統只做4年或不到的時間裡不尋求連任，且還都在19世紀，分別為：鮑克（James K.Polk）、布坎南（James Buchanan）和海斯（Rutherford B. Hayes），另有幾個是固然有意連任，但未獲黨內提名。

美國1951年通過並生效憲法第22號修正案（22ndAmendment），限制總統只能做兩任，在拜登之前可連任但選擇放棄者是詹森（Lyndon Johnson）。他先接替1963年遇刺身亡的甘迺迪遺留任期，1964年擊敗共和黨對手取得首個完整任期，後因國內反對越戰聲浪高漲、民主黨分裂，詹森1968年宣布放棄競選連任。

● 拜登努力抗疫、平權、重大基建 卻難彌撕裂

拜登帶領美國擺脫近一個世紀以來最嚴重疫情COVID-19和由此引發的經濟動盪，但他盼彌合川普主政期間國內擴大的裂痕已然破滅。美國當前依然嚴重兩極化，甚至有人將川普遭槍傷歸咎於兩極對立帶來的後果。

拜登任內推動1.7兆美元的疫情紓困包裹、1兆美元用於重建美國公路、機場和其他設施的基建計畫，並對應對氣候變遷、建立半導體產業等做出重大投資。

他還簽署保護同性婚姻的立法，任命首位非裔女性大法官、派任200多位各級法院法官，是當代相同在任時間裡任命最多法官的總統。拜登任命法官裡2/3是女性、非裔、西裔與少數族群，多元性堪稱歷任總統之最。

在國際方面，拜登重振川普主政期間破裂的聯盟體系，團結西方世界反對俄國入侵烏克蘭。2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列引發新一輪戰爭後，拜登支持以色列，但不滿以色列在避免平民傷亡和人道援助方面做得不夠，且因未能替巴勒斯坦人做更多事而得罪民主黨內許多人，落得兩面不討好。

2021年夏天，拜登決定在美國發動反恐戰爭20年後從阿富汗撤軍，導致塔利班重新上台。倉皇撤出時的亂象透過影音傳播，讓美國灰頭土臉。拜登任內美國通膨一度飆至40年來最嚴重、油價創天價。儘管目前通膨已從9%的峰值降至3%，許多美國人仍對經濟感到不安。

根據政治分析網站Fivethirtyeight.com彙整各項民調，拜登整體支持率處於38.5%低迷狀態，相較過去11位第一任已做3年半的總統，只有2人比拜登低。

● 美媒點名賀錦麗副手人選 歐巴馬等尚未表態

若賀錦麗獲民主黨提名接替拜登參選總統，美國媒體點名可能的副手搭檔有賓州州長夏皮洛（JoshShapiro）、北卡羅來納州長古柏（Roy Cooper）和肯塔基州長貝希爾（Andrew Beshear）。

華爾街日報指出，賀錦麗21日已和3人分別通過話。夏皮洛和古柏21日公開支持賀錦麗出馬角逐，兩人執政的賓州與北卡都是重要搖擺州，兩人與賀錦麗一樣，也都曾擔任過州檢察長。

目前已表態支持賀錦麗的重要民主黨人士除夏皮洛、古柏外，還有前總統柯林頓夫婦、紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）、運輸部長布塔朱吉（PeteButtigieg）和被視為日後極具問鼎白宮潛力的加州州長紐松（Gavin Newsom）。

另像麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）、加州聯邦眾議員兼國會西裔黨團（Congressional HispanicCaucus）主席巴拉岡（Nanette Barragan）等民主黨國會要角，以及大金主索羅斯（George Soros）等也已表態支持賀錦麗。

然而包括前總統歐巴馬、前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）、參議院多數黨領袖舒默（ChuckSchumer）等民主黨巨頭仍尚未表態。