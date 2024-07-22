拜登退選登熱搜 「把他趕下台」文章疑影射習遭刪
美國總統拜登宣布退出總統大選，消息很快就登上中國微博的熱搜榜，不少網友驚嘆「見證歷史」；另一方面中國網路有篇「把他趕下台」文章，被指疑似影射中國領導人習近平遭刪。
美國總統拜登（Joe Biden）宣布不再爭取連任，並表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）參選。賀錦麗隨後表示將爭取黨內支持贏得提名。
拜登退選，也引起中國媒體高度關注並即時報導，其中官媒新華社還製作了「拜登退選三問」，針對拜登為何退選？兩黨反應如何？民主黨換將對選戰有何影響等進行報導。
美國之音報導，拜登退選這一熱搜話題很快登上中國最大社群媒體之一「微博」的熱搜榜，並一度高居熱搜榜首近6個小時。
不少中國網友都對拜登退選的消息感到驚嘆，「見證歷史」的熱搜話題也進入了微博熱搜榜前5名。
一位網友留言「晚睡的人一起見證歷史了。」但有名網友留言指，「等你能填選票才是真正的見證歷史」。
雖然嘲弄拜登的年齡和美國的制度在中國的社媒上幾乎隨處可見，但先前一篇名為「把他趕下台」的網路文章，雖然是呼籲拜登下台，但可能因為被認為是在暗指習近平遭到審查，文章在16日被刪除。
但記錄和傳播中文網路上被審查的訊息的網站「中國數字時代」留存的資料，這篇文章寫著「有的人，對黨、國家和人民所能做的最大貢獻，是交出權力，走到台下，回去抱孫子。」 文章下一段隨即補充，「沒錯，說的就是你，拜登。」
美國之音報導，拜登宣布退選後，位於紐約的「人權觀察」中國部代理主任王松蓮在社群媒體X上，將其與一些大國的威權領導人做了對比。指全世界最有權力的人退出了，因為他聽從了人民的聲音，「但在同時，像習近平和蒲亭這樣的人卻死死抓出權力，沒有人可以透過投票把他們趕下台。」
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