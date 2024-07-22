「川普亂世」降臨 蘇起：兩岸對話是台灣自救唯一方法

拜登宣布退選讓美國大選更趨詭譎。台北論壇基金會董事長、前國安會秘書長蘇起22日在「美國總統大選觀察座談會」上表示，他觀察本次大選中，共和黨候選人川普是關鍵，川普不論輸贏，對美國都是大亂或小亂區別，而台灣在其中，兩岸對話是唯一自救的方法。

蘇起說，現在決定兩岸、決定台灣命運不只習近平，還在於美國內政與美國大選，他十分擔心這次美國總統大選，特別川普從原本政治素人到歷經8年來的政治歷練已經成為「百毒不侵」的「鋼鐵人」，這次競選團隊紀律嚴明，行政能力也在增強。

他推估，假如川普選贏，會是川普由上而下帶頭作亂，包括川普可能打亂現有的美國文官體系、美國軍隊與聯邦政府之間也可能分裂等，加深美國內部分裂的嚴重度；反之，假如川普敗選，美國混亂程度會更甚，按現在共和黨氣勢，會是「遍地開花式的大亂」。

蘇起指出，因為美國是台灣唯一靠山，美國現在正將歷經大亂或小亂，台灣跟大陸也鬥，台灣內部賴清德跟在野黨也鬥，民進黨自己也內鬥，美國是大亂小亂，台灣是外鬥與內鬥，「所以我覺得我們今年皮要繃緊一點」，他說。

不管大亂還是小亂，蘇起表示，民進黨最好每天在家祈禱，他長期呼籲「美國不一定會來救，大陸可能會來打」，美國對台是「心有餘力不足」，但假如川普上台，會是「心不足，力也不足」。川普亂世下，另一個關鍵是中國大陸，習近平如何利用機會做協商，台灣就是任人宰割。