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賀錦麗的勝算有多高？提名大勢底定 副手可能本周出爐

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國副總統賀錦麗。路透
美國副總統賀錦麗。路透

美國總統拜登退選並為副總統賀錦麗接棒背書後，表態支持她的民主黨人士和金主名單愈來愈長，雖然包括前眾院議長裴洛西和前總統歐巴馬在內大咖保持沉默，但知情人士說大勢底定，她已經開始物色副手人選，本周結束前就可能出爐。已獲共和黨提名的總統候選人川普則聲稱，要擊敗賀錦麗比拜登更輕鬆。

截至周日晚間，支持賀錦麗的民主黨人士包括加州州長紐森、科羅拉多州州長波利斯、北卡州長庫珀、賓州州長夏皮洛、亞利桑那州參議員Mark Kelly、華盛頓州參議員Patty Murray、南卡眾議員James Clyburn和麻州眾議員Pramila Jayapal。

路透援引多位消息人士的話報導，賀錦麗獲得民主黨在全美50州分部的主席，以及將出席民主黨全國代表大會的田納西、路易斯安那、北卡和南卡等州代表的支持。前總統柯林頓及曾任國務卿的希拉蕊已發聲明力挺。國會非裔黨團小組和國會拉美裔黨團小組，以及重要金主如LinkIn共同創辦人ReidHoffma、金融大亨索羅斯父子和幾位協助選戰募款的華爾街大佬也宣布站隊賀錦麗。

根據金融時報，一位民主黨在西岸的募款人表示，即使歐巴馬沒有背書賀錦麗，但現在情況有點「鎖定」，「我會很驚訝有人在她集結組織力量後還出來選。事情已經塵埃落定」。由於距離投票日只剩106天，他說，賀錦麗很可能在本周結束前宣布競選搭檔，讓他及早開始加入選戰。

賀錦麗已經開始物色副手。Netflix董事長Reed Hastings在內多位民主黨金主希望她挑的人能贏得搖擺州，如「較溫和派人選」賓州州長夏皮洛或密西根州州長魏美桂。肯塔基州長貝西爾傳出也獲賀錦麗考慮。

川普得知拜登退選的消息後，與美國有線電視新聞網（CNN）電話連線開嗆他是「史上最爛總統」。並稱賀錦麗將比拜登更容易被擊敗。

博弈市場顯示，根據民調機構FiveThirtyEight，賀錦麗的出發點與拜登相同，支持率低於39%。最近幾周，全美和搖擺州的民調都愈來愈傾向川普。

川普 拜登 美國大選 賀錦麗

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