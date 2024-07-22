川普發聲了！笑拜登「隔天醒來忘記退選」、謊稱確診

美國總統拜登21日拋出退選震撼彈，並且表態支持副手賀錦麗參選；每日郵報報導，對手川普發文調侃拜登，「明天醒來忘記已經退選」，抱怨之前針對拜登砸錢做民調和競選的錢都打水漂，還說拜登早就想退選，稱他是謊稱確診。

78歲前總統川普在自家社群平台「真實社群」發文抱怨，「之前被迫花時間、花錢和拜登打選戰，自從辯論過後，他的民調表現差勁，然後就退選了。現在我們又要從頭來過，」他還說，「難道共和黨不應該因為被拜登身邊所有人詐騙討賠償嗎？他們明知拜登沒有能力競選或當總統？」

不止如此，川普還嘲笑拜登，「還沒結束！明天狡詐的拜登醒來會忘記自己今天已經退選了！」

另外，川普還說拜登謊稱確診新冠肺炎，「拜登根本沒得新冠，他對民主來說是威脅！」川普在更早之前的貼文中說：「真的有人信拜登確診嗎？不，從6月27日辯論之夜，他就想退出了。」

川普還說，如果拜登無法競選，也無法治國。