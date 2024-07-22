閃電退選關鍵曝！「他們」推了拜登一把 競選幕僚最後才知怒了

美國總統拜登21日無預警拋出退選震撼彈，外界紛紛揣測激發重大決定的關鍵是什麼？每日郵報指出，拜登心腹芮契提（Steve Ricchetti）與多尼隆（Mike Donilon）提供的最新內部民調推了拜登一把，統計數字說明拜登無法打敗共和黨勁敵川普。

81歲的拜登日前確診新冠肺炎後前往德拉瓦州利霍博斯海灘（Rehoboth Beach）進行隔離，20日晚間，他找來心腹芮契提與多尼隆，兩人陪伴拜登走過政壇生涯乃至人生的高潮低谷，從拜登擔任參議員的第一年開始，以及陪他走出2015年的喪子之痛。

當時在場的還有第一夫人吉兒及其親近助手湯瑪西尼（Annie Tomasini ）與柏諾（Anthony Bernal），他們被視為是「家人」。

芮契提與多尼隆向拜登展示自首場辯論後的最新內部民調，統計顯示他無法打敗川普，很快拜登便有所決斷，並提出共同撰寫退選聲明。

也就是說，拜登20日晚間就親手粉碎連任夢才入睡。

21日下午1時45分，拜登開始打電話給白宮資深幕僚和競選團隊說明決定；此前他已經先親自打電話告知賀錦麗和參議院民主黨領袖查克舒默（Chuck Schumer）；1時46分，拜登社群競選帳號發表退選聲明。

然而，拜登陣營絕大多數人員，包含白宮和競選團隊，都感到震驚。許多人看新聞才得知拜登在X宣布大消息。

一名競選員工向每日郵報表示，「沒有人在貼文發布之前收到通知，對我來說，這樣對待1300名員工非常不合理」。

許多員工因為事後才得知這項重大消息感到受傷，儘管他們並未感到意外。也有民主黨人員表示，「鬆了一口氣，感到感恩與希望」。