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賀錦麗走主流路線 認為美國需要對抗中國影響力

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國副總統賀錦麗可能成為民主黨總統提名人，外界認為她在中國、烏克蘭和伊朗等問題將遵循拜登的外交政策，但如果她擔任總統，在加薩戰爭上會對以色列採取更強硬的態度。

路透社報導，美國總統拜登今天退出大選並支持副手接棒，賀錦麗明顯在民主黨提名中領先。她的優勢在於有在職經驗、與世界領袖建立的個人關係，以及在參議院任期內和擔任拜登副手期間獲得的全球事務意識。

在中國問題上，賀錦麗長期以來一直將自己定位在華府兩黨的主流，認為美國需要對抗中國的影響力，特別是在亞洲的影響力。分析人士表示，她可能會維持拜登的立場，必要時與北京對抗，同時尋求共同合作的領域。

賀錦麗曾多次出訪，目的是促進經濟活躍區域的關係，包括去年9月代替拜登前往雅加達出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會。訪問期間，賀錦麗指控中國試圖透過南海水域爭議脅迫較小鄰國。她同時也走訪日本與韓國這兩個重要盟邦，因為日韓有理由擔心川普對其安全的承諾。

如果賀錦麗要與共和黨總統候選人川普對決，美墨邊境的麻煩局勢將是她的重大弱點，移民問題一直困擾著拜登，同時也成了選戰主軸。賀錦麗在任期之初的任務，就是要解決非經正規管道入境的大量移民的根本原因，共和黨人一直試圖讓她主責。

分析人士表示，在全球一連串優先事務上，賀錦麗擔任總統後，將類似於第2任的拜登政府。

賀錦麗曾表示，她不會偏離拜登對北大西洋公約（North Atlantic Treaty）的堅定承諾，並將繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯，這與前總統川普形成鮮明對比。川普承諾從根本上改變美國與北約的關係，同時對供應基輔武器也有所疑慮。

賀錦麗在今年的慕尼黑安全會議（Munich SecurityConference, MSC）發表強硬談話，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並承諾美國「鐵定」尊重北約第5條款（Article5），即若有成員國遭到攻擊，所有成員國都應協助防禦。

儘管身為副總統，在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子去年10月7日發動致命的跨境攻擊後，賀錦麗基本上與拜登一樣堅定支持以色列自衛的權利，但她有時會稍微先於拜登批評以色列的軍事行動。

今年3月，賀錦麗直言以色列對巴勒斯坦飛地發動地面攻擊期間，沒有採取足夠措施緩解「人道災難」。當月稍晚，賀錦麗表示，如果以色列全面入侵加薩南部充滿難民的拉法（Rafah），不排除以色列將承擔「後果」。

川普 拜登 美國大選 賀錦麗

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