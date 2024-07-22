影／喜極而泣？拜登無預警宣布退選 CNN政治評論員激動落淚

美國總統拜登於當地時間21日下午無預警宣布退選震撼國際社會，消息一出也讓部分自由派媒體工作者情緒激動，就連前總統歐巴馬前助理、CNN政治評論員瓊斯（Van Jones）也熱淚盈眶。

瓊斯高度讚揚拜登的退選之舉，他提醒螢幕前的年輕人說：「這就是領導力，這就是愛國，這就是把國家擺在首要位置……。拜登為這個國家做出了正確的事。」

每日郵報報導，瓊斯談到拜登退選並表態力挺賀錦麗時，情緒激動、熱淚盈眶；美國全國廣播公司（MSNBC）當家主播馬多（Rachel Maddow）則認為拜登的決定並非自身意願，而是為了顧全大局，為了國家利益，力阻川普回鍋白宮。

不止如此，拜登競選團隊成員、德拉瓦州參議員昆斯（Chris Coons）更是直接哭出來，他在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目直言「拜登做出艱難的決定」，並看向遠方深呼吸，試圖和緩激動情緒。