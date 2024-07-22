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誰會第一個跳出來挑戰賀錦麗？曼欽放消息在考慮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
西維吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）傳出考慮重新加入民主黨，爭取總統提名。美聯社
西維吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）傳出考慮重新加入民主黨，爭取總統提名。美聯社

在美國總統拜登宣布退選後，西維吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）的一位顧問表示，曼欽考慮重新加入民主黨、爭取總統提名。彭博資訊報導，他是第一位表示有意挑戰賀錦麗的民選官員。

根據曾任曼欽公關主任的寇特（Jonathan Kott），曼欽正「慎重考慮」以民主黨人身份競選總統，但沒有透露更多計畫相關的訊息。

曼欽若想展開競選，將面臨一場艱苦戰鬥。下個月滿77歲的這位參議員5月已脫離民主黨，他在政治立場上屬於溫和派，又因家鄉西維吉尼亞州產煤，每逢處理能源和環境議題時，觀點與進步派不同，比較願意與共和黨人妥協達成交易，一直激怒他的民主黨同僚。

59歲的副總統賀錦麗在拜登宣布不追求連任的幾分鐘後就獲得拜登背書，並迅速採取行動召集主要黨派成員支持她競選。曼欽不太可能說服承諾支持拜登的代表背叛賀錦麗，轉向支持他。

川普 拜登 美國大選 賀錦麗

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