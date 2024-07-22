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賀錦麗出戰成定局 厭惡拜登川普選民動向難料

中央社／ 紐約21日專電

美國總統拜登今天決定退選，並支持副總統賀錦麗接棒，包括加州、賓州州長及多州黨代表都表態支持。民主黨在拜登主動退出後士氣大振，但賀錦麗是否就是美國選民厭惡拜登與川普之外的新選項，仍是未知數。

民主黨全國代表大會將於8月19日至22日在芝加哥舉行，距離提名總統候選人僅剩不到一個月，依據民主黨黨規，現任總統已取得黨代表支持票，賀錦麗（Kamala Harris）無法直接轉任為總統候選人。她必須在8月初完成黨內整合，才能在8月中順利獲得提名，如果有其他競爭者，程序將更為複雜。

被點名也有機會出馬競選的加州州長紐松（GavinNewsom）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）與運輸部長布塔朱吉（PeteButtigieg）等都已陸續表態支持賀錦麗，也有各州黨團提前表態。民主黨內在選情快速變化下，已趨向支持拜登（Joe Biden）交棒賀錦麗的決定。

民主黨陣營連日來動作不斷，雖成功逼退，但拜登總統任期將至明年一月，黨內必然會塑造拜登為了民主與國家功成身退的英雄形象。但民主黨裂痕已深，如同前總統歐巴馬（Barack Obama）對拜登退選所言：「未來的日子，我們將航向未知境地，有絕對信心黨內領導者會擬定程序，提名優秀的候選人。」

賀錦麗若順利代表民主黨出戰，將寫下美國首位非白人血統的女性總統候選人的歷史。但在拜登失敗辯論表現3週之後臨危接棒，民主黨掃除拜登競選不利的陰影後，同樣面臨接棒人選是否適任的質疑。

賀錦麗出身牙買加與印度裔，曾任舊金山檢察官和加州檢察長，政治立場屬進步派。過去美國選舉兩黨多推出傾向中間派的候選人，華爾街日報（Wall StreetJournal）指出，賀錦麗是否就是厭惡拜登與川普的美國選民心中合適選項，目前還很難說。

民調顯示選民對賀錦麗的印象與拜登差不多，即使辯論後的民調，賀錦麗與拜登受歡迎的程度都一樣低。

民主黨內也有人認為，擔任副總統的賀錦麗無法幫拜登加分，難以擔當大任。反對這種質疑的民主黨人認為，這是族裔與性別的偏見。

美國媒體都拿1968年詹森不競選連任為例，比擬民主黨這次的困境。當時深陷越戰泥淖的民主黨籍總統詹森（Lyndon B. Johnson）在校園抗議風暴下宣布不競選連任，副總統韓福瑞（Hubert H. Humphrey）接棒參選，當年民主黨全代會在芝加哥舉行，場外反戰示威爆發嚴重衝突，共和黨的尼克森（Richard Nixon）捲土重來輕易勝選。

雖然民主黨當前形勢難與半世紀前的困境相比，但賀錦麗擔任副總統期間，在拜登陰影下未見特別表現，她臨危接棒拚白宮大位，命運恐與韓福瑞的狀況類似。

川普 拜登 美國大選 賀錦麗

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