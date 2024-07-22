美民眾白宮外舉牌感念拜登付出 期待賀錦麗舌戰川普

堅持多天，81歲的拜登今天終於鬆口退選。白宮外有民眾高舉海報，感念拜登過去4年來為美國這艘大船掌舵，也期待可能接手的賀錦麗在辯論場上完勝川普，完成希拉蕊未竟的「白宮女主人」志業。

拜登（Joe Biden）下午於社群媒體X平台宣布不再爭取連任，挺副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒。白宮外大批自拍的遊客中，穿著歐巴馬頭像T恤、手舉「謝謝你，喬（拜登名）」海報的鮑以思（Boyce）格外顯眼。

「拜登退選，我的情緒很複雜」。他對中央社說，拜登是非常棒的總統，在過去4年裡，帶領美國駛向正確的航道。雖然不確定拜登讓位是不是擊敗川普的最佳策略，但尊重拜登的決定，因為他把國家放在自己的政治利益之前。

在金融業打滾的鮑以思挺拜登到底，如今拜登表態為賀錦麗背書，鮑以思說自己這票也歸賀錦麗，認為賀錦麗仍有機會贏，「她是非常強勢的人。如果她成為候選人，我迫不及待想看她和川普辯論」。

提到川普，鮑以思指向身後的白宮，「你能想像他又住進去嗎？」川普是史上最不合格的總統，「我們不能讓這種情況再次發生」。

鮑以思表示，共和黨代表向威權主義傾斜及拋棄烏克蘭盟友。接下來北大西洋公約組織（NATO）恐怕也會成為目標。「如果我們認為（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）就此罷手，那我們就是在騙自己」。無論如何，川普對美國不利，必須被擊敗，希望拜登退選能讓共和黨亂了陣腳。

40歲的媽媽西爾維（Sylvie）也看好賀錦麗。她指出，賀錦麗的形象吸引一些因希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）參選總統而受到激勵的選民。

美國前國務卿希拉蕊2015年宣布參選總統，隔年遭川普爆冷擊敗，震驚政壇，也讓民眾質疑民調失準，未納入大批隱性選民。

西爾維強調，自己不屬於任何一個政黨，「但根據我所見所聞，她擔任副總統期間的表現，感覺她確實大有可為」。

在白宮另一側高舉寫有「掰了！喬」海報的威利（Wille）同樣強調自己不是任何黨派的支持者，他舉牌是為了表達被民主黨及媒體「矇騙」的不滿。

威利說，民主黨總統初選時，一大票人投給拜登，「我們當時被告知拜登的認知能力下降是假訊息。然後辯論登場，現在又突然說這（拜登的認知能力減弱）是事實。「媒體和民主黨請不要再騙，這太扯了」。

公務員傑洛姆（Jerome）樂見拜登退選。他指出，民主黨弱爆，沒有明確的方向，不知道自己想做什麼。拜登從來都不夠強大到足以領導這個國家，如今民主黨知道自己沒有機會擊敗川普，就編一堆藉口說拜登確診體弱，好讓他退場，再打女權主義牌推賀錦麗出征。

川普在拜登退選後，不改大砲風格，快速發文抨擊拜登既不適合打選戰也不適任總統，他也對美國有線電視新聞網（CNN）說，賀錦麗比拜登更容易被擊敗。

距離11月大選僅剩100多天，根據最近的一份全國民調，賀錦麗目前落後川普2%。