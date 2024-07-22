快訊

不好笑！男搭長榮航班稱行李中有手榴彈 辯「開玩笑」仍遭逮送辦

北市抽驗市售冰品配料9件不符規定 珍煮丹、覺旅咖啡產品上榜

iPhone SE 4大翻新！「長相如iPhone 16」更便宜 還有6大優點值得買

美民眾白宮外舉牌感念拜登付出 期待賀錦麗舌戰川普

中央社／ 華盛頓21日專電

堅持多天，81歲的拜登今天終於鬆口退選。白宮外有民眾高舉海報，感念拜登過去4年來為美國這艘大船掌舵，也期待可能接手的賀錦麗在辯論場上完勝川普，完成希拉蕊未竟的「白宮女主人」志業。

拜登（Joe Biden）下午於社群媒體X平台宣布不再爭取連任，挺副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒。白宮外大批自拍的遊客中，穿著歐巴馬頭像T恤、手舉「謝謝你，喬（拜登名）」海報的鮑以思（Boyce）格外顯眼。

「拜登退選，我的情緒很複雜」。他對中央社說，拜登是非常棒的總統，在過去4年裡，帶領美國駛向正確的航道。雖然不確定拜登讓位是不是擊敗川普的最佳策略，但尊重拜登的決定，因為他把國家放在自己的政治利益之前。

在金融業打滾的鮑以思挺拜登到底，如今拜登表態為賀錦麗背書，鮑以思說自己這票也歸賀錦麗，認為賀錦麗仍有機會贏，「她是非常強勢的人。如果她成為候選人，我迫不及待想看她和川普辯論」。

提到川普，鮑以思指向身後的白宮，「你能想像他又住進去嗎？」川普是史上最不合格的總統，「我們不能讓這種情況再次發生」。

鮑以思表示，共和黨代表向威權主義傾斜及拋棄烏克蘭盟友。接下來北大西洋公約組織（NATO）恐怕也會成為目標。「如果我們認為（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）就此罷手，那我們就是在騙自己」。無論如何，川普對美國不利，必須被擊敗，希望拜登退選能讓共和黨亂了陣腳。

40歲的媽媽西爾維（Sylvie）也看好賀錦麗。她指出，賀錦麗的形象吸引一些因希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）參選總統而受到激勵的選民。

美國前國務卿希拉蕊2015年宣布參選總統，隔年遭川普爆冷擊敗，震驚政壇，也讓民眾質疑民調失準，未納入大批隱性選民。

西爾維強調，自己不屬於任何一個政黨，「但根據我所見所聞，她擔任副總統期間的表現，感覺她確實大有可為」。

在白宮另一側高舉寫有「掰了！喬」海報的威利（Wille）同樣強調自己不是任何黨派的支持者，他舉牌是為了表達被民主黨及媒體「矇騙」的不滿。

威利說，民主黨總統初選時，一大票人投給拜登，「我們當時被告知拜登的認知能力下降是假訊息。然後辯論登場，現在又突然說這（拜登的認知能力減弱）是事實。「媒體和民主黨請不要再騙，這太扯了」。

公務員傑洛姆（Jerome）樂見拜登退選。他指出，民主黨弱爆，沒有明確的方向，不知道自己想做什麼。拜登從來都不夠強大到足以領導這個國家，如今民主黨知道自己沒有機會擊敗川普，就編一堆藉口說拜登確診體弱，好讓他退場，再打女權主義牌推賀錦麗出征。

川普在拜登退選後，不改大砲風格，快速發文抨擊拜登既不適合打選戰也不適任總統，他也對美國有線電視新聞網（CNN）說，賀錦麗比拜登更容易被擊敗。

距離11月大選僅剩100多天，根據最近的一份全國民調，賀錦麗目前落後川普2%。

川普 拜登 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

拜登退選登微博熱搜首位 陸網友：保送川普上壘

民主黨人部分支持賀錦麗 裴洛西與歐巴馬尚未表態

拜登退選賀錦麗準備好了嗎？還有法律人的習性、川普稱她是「怪物」

民主黨權力遊戲即將上映！賀錦麗要披掛上陣 得先贏過這幾人

相關新聞

拜登開家庭會議後拋退選震撼彈！賀錦麗最後一刻才知道

紐約時報報導，美國總統拜登21日宣布退出2024年總統大選，並且表態支持副總統賀錦麗出戰共和黨候選人川普，賀錦麗也是在最...

美國政壇「不死老喬」：拜登未竟的總統夢

2019年6月26日、27日，民主黨全國委員會在邁阿密舉辦「2020總統大選」的黨內初選辯論會。之所以分兩天舉行，是因為參選人已人滿為患。截至目前為止，民主黨已有24人加入初選，組成兩個足球隊都綽綽有餘，刷掉未達參與門檻的人之後，還是有20位，辯論會只得分成兩個場次。

民主黨有望翻盤？賀錦麗VS川普民調曝光 支持率僅差1%

美國總統拜登無預警拋出退選震撼彈，並且表態支持副手賀錦麗披掛上陣，美國有線電視新聞網（CNN）公布最新民調顯示，賀錦麗支...

拜登的大壩潰堤怎麼發生的？檢視他和幕僚犯戰略失誤的關鍵時刻

拜登21日決定退選，此前，他的競選團隊和白宮幕僚犯下系列戰略失誤，擴大了選民對這位81歲總統是否有能力領導國家的憂慮，導...

拜登退選更吸金！CNN：民主黨募款5小時狂飆8.9億

紐約時報報導，美國總統拜登宣布退選後，民主黨人紛紛砸大錢捐款支持，21日線上捐款超過3000萬美元，成為民主黨自2020...

拜登宣布退選 學者：民主黨進入國會保衛戰

美國總統拜登（Joe Biden）於台灣凌晨時間投下震撼彈，宣布退出美國總統大選，是否能挽回劣勢選情。學者認為，隨著拜登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。