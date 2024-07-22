拜登拋退選震撼彈 一次看懂美國大選後續發展

在距11月5日總統大選僅100多天之際，美國總統拜登今天宣布決定退選，並表態支持賀錦麗接棒，寫下美國現代選舉史上史無前例的一頁。

「民主黨」黨主席哈里森（Jaime Harrison）發表聲明說，黨內人士將在未來幾天採取透明有序的程序，選出能在11月擊敗共和黨籍候選人川普的人選。

以下綜合法新社、路透社和美聯社彙整關於拜登退選所帶來的影響，以及有哪些潛在有力競爭者能填補這個空缺。

●當前局勢將如何發展？

拜登在過去幾個月透過贏得美國各州和領地的初選，獲得近4000民主黨代表票。

黨代表通常會在8月19日至22日舉行的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）上，投票支持拜登成為總統候選人，但這些規則並不具約束性，也無法強迫他們這麼做。代表可以依自由心證投票，這意味他們可以把票投給別人。

選擇退選的拜登，基本上是「釋出」了他的黨代表票，這可能會在其他民主黨人士引發爭奪戰、搶下提名位置。

●如何選出候選人？

有意爭取黨內提名的各民主黨重量級人士，可能會面臨一場混戰。根據美國選舉資訊網站Ballotpedia的資料，2024年民主黨全國黨代表票總數為4672張。

若要獲得提名，參選人必須獲得多數票，也就是說，得票數要超過其他所有人票數的總和。

如果沒有人做到這一點，那麼將會召開「協調大會」（Brokered Convention)，即「黨代表再投票大會」，由代表與黨內領袖協商推派提名人。

可能需要歷經數輪投票，才有人能獲得多數黨代表同意，成為代表民主黨參選的候選人。民主黨上次出現協調大會是在1952年。

●誰會取代拜登？

副總統賀錦麗（Kamala Harris）為頭號競爭者，但她也有自己的問題，例如擔任副總統的開局不利和民調不佳。根據美國憲法，如果總統過世或喪失履行總統權力和責任的能力，將由副總統繼任，但這並不影響黨派間選擇提名人的程序。

其他被點名者包括加州州長紐松（GavinNewsom）、密西根州州長惠特梅爾（GretchenWhitmer）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）和伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）。

●第三方的機會？

拜登退選後，是否會出現一個強而有力的第三方候選人？到目前為止，還沒有無黨籍候選人對美國占主導地位的兩黨制度構成任何威脅。

1992年，德州億萬富翁裴洛（Ross Perot）以無黨籍身分參選，贏得近19%的普選票。

但最終，由於美國選舉制度的運作方式，他沒有拿下任何一張決定最終獲勝者的選舉人票。

●拜登的競選資金將何去何從？

截至5月底，拜登－賀錦麗競選團隊的銀行帳戶中有9100萬美元（約新台幣30億元），但競選財務法專家對這筆錢的易手容易程度存在分歧。

由於賀錦麗也在競選文件上，許多專家認為，如果她參選，這筆錢可能會轉給她。但對於拜登是否需要先被正式提名為黨的候選人，然後才能進行轉移，存在一些爭議。

●副總統提名人是怎麼選出來的？

副總統提名一直都是另外舉行大會投票表決。按照慣例，大會會批准提名人選。如果賀錦麗迅速團結起來，她可以提出自己的選擇並讓代表批准。