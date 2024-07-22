民主黨人部分支持賀錦麗 裴洛西與歐巴馬尚未表態
美國總統拜登突然宣布退出今年大選後，許多民主黨人旋即發聲支持副總統賀錦麗擔任黨內總統候選人，但包括前總統歐巴馬以及前眾議院議長裴洛西等的民主黨A咖目前尚未表態。
路透社報導，距離11月大選僅剩100多天，如果賀錦麗（Kamala Harris）想要成為民主黨提名人的總統候選人，迅速取得支持至關重要。
但民主黨內，有許多人對賀錦麗能否擊敗共和黨候選人川普存有疑慮。
拜登今天發文宣布退選後，接著再發聲明表態支持賀錦麗接棒。不久之後，深具影響力的美國國會黑人國會議員連線（Congressional Black Caucus）、多位主要金主、聯邦參議員莫瑞（Patty Murray）在內的多位國會議員，以及幾個超級政治行動委員會（PACs）也都跟進支持。
全球知名職場社群平台領英（LinkedIn）創辦人、民主黨重量級金主霍夫曼（Reid Hoffman）的顧問梅爾宏（Dmitri Mehlhorn），稱身為移民之女的賀錦麗為「美國夢的化身」。
前總統柯林頓（Bill Clinton）和前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）也以聲明支持賀錦麗。
儘管如此，包括裴洛西（Nancy Pelosi）和前總統歐巴馬（Barack Obama）在內的其他民主黨要角，雖感謝拜登的愛國精神，但尚未支持賀錦麗或任何其他人選。
歐巴馬發布聲明表示：「未來幾天我們將在未知領域航行。」他說：「但我非常有信心，我們政黨的領袖將能夠設計一套程序，並從中選出傑出的提名人選。」
一名知情人士表示，就如同拜登2020年獲得民主黨提名之後那樣，歐巴馬認為，一旦民主黨有了總統候選人，他將處於一個可以協助團結民主黨的獨特地位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言