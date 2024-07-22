美選多政治語言 美媒：防衛台灣問題會再出現

美國共和黨總統候選人川普在媒體專訪中對防衛台灣的說法，造成上週科技類股下跌。華爾街日報專欄作家今天指出，中國政策是美國兩黨重要議題，政治語言只會更喧嘩，防衛台灣的提問在總統競選期間還會再度出現。

華爾街日報（Wall Street Journal）專欄作家蓋拉格（Dan Gallagher）撰文寫道，投資人上週再度瞭解半導體產業在美國總統選舉期間嚴重政治化的情況。首先有報導指出，總統拜登（Joe Biden）考慮禁止對中國輸出先進晶片生產設備。

之後，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪表示，美國政府為何在中國侵台時要防衛台灣，除非台灣付保護費。

這些報導為過熱的科技股市場澆了冷水，費城半導體指數上週下跌9%，費半指數在這些報導刊登之前，今年上揚達65%，是2009年後的最佳表現，但19日收盤後漲幅減少至40%。

對投資人來說，限制對中國出口半導體相關產品與設備導致銷售損失的風險持續升高。台灣是全球最先進半導體，以及可供恆溫器、汽車與醫療器材使用的成熟製程晶片的核心，川普對台灣的發言再度增加半導體產業風險的新元素。

川普專訪的影響，除了台積電股價下跌外，輝達（NVIDIA）下跌2.61%，超微（AMD）與蘋果（Apple Inc.）小幅上揚0.06%。台灣不光是台積電，也是許多晶片關鍵零組件供應商的基地，輝達執行長黃仁勳在台北演說展示的投影片中，有百餘家業者被形容為輝達的寶貴夥伴。

晶片業分析師麥爾（Robert Maire）認為，川普的發言，造成因為對中國出口限制而動盪的晶片業再度火上加油，無論背後意圖為何，中國試圖武統台灣時，美國會如何回應再度遭到質疑。

台海軍事衝突不僅影響晶片業，由於晶片是雲端運算供應商的基礎核心，衝擊範圍廣大，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、蘋果與特斯拉（Tesla）等都在其中。

即使川普11月當選下屆美國總統，台海軍事衝突仍然可能發生。人工智慧潮下的投資人必須將此變數納入風險評估模式，中國政策是選舉中兩黨的主要議題，這些政治語言只會更喧嘩，美國防衛台灣的問題還是會浮上檯面。