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拜登退選 美國民主黨接下來怎麼辦？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
拜登順應民意和黨意宣布退選，民眾在白宮外圍表達肯定。美聯社
拜登順應民意和黨意宣布退選，民眾在白宮外圍表達肯定。美聯社

美國總統拜登在數周來自民主黨黨內的施壓下，宣布他退出2024年的總統選舉，整個美國總統選情局面也為此出現戲劇性急轉。

拜登點名支持副總統賀錦麗，不過還要等民主黨給予正式支持。

誰將成為接班人？

拜登已欽點賀錦麗為接替他的候選人，民主黨尚未產生正式提名的人選。

如果民主黨都力挺賀錦麗，民主黨將避免內鬥爭，下個月在芝加哥舉行的黨代表大會也可免於出現意識形態上的裂痕。

拜登在支持賀錦麗時呼籲團結時，便說：「民主黨人，該是團結起來擊敗川普的時候了。我們一起來努力。」

會有人出來挑戰賀錦麗嗎？

尚不確定，但可能性不大。

據了解，密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）和加州州長紐森，這兩人呼聲高的繼任人選預料都會支持賀錦麗。

民主黨的贊助者也會發揮影響力。如果他們開始支持賀錦麗，億萬富豪索羅斯父子已表態支持賀錦麗，政客人物更有可能支持副總統以爭取更多競選財源。

如果賀錦麗獲得提名，魏美桂或紐森也有機會成為競選搭檔。

那拜登現在要幹什麼？

拜登的決定，不禁令人回想到詹森1968年3月也退出連任，震驚全國。當年他表示總統職位不應被「黨派分歧」所玷污，並將重點放在飽受爭議的越南戰爭上。

拜登可能會效仿詹森，專注於外交政策，可能促成以色列和哈瑪斯停火並鞏固對烏克蘭的支持，並為他的繼任者助選。

關於任命繼任者的規則是什麼？

由於拜登在下個月的民主黨全國代表大會正式提名之前退選，民主黨全國代表大會（DNC）3,937名代表，可以自由投票，賀錦麗需要1,976名代表的支持才能獲得正式提名。

賀錦麗說：「我們的代表已準備好認真履行責任，迅速向美國人民交付一位候選人。」

拜登的競選資金會怎麼處理？

拜登和賀錦麗共用一個競選委員會，因此，如果賀錦麗成為提名人選，她將繼續擁有委員會資金的使用權。這個委員會在第2季籌集2.7億美元。

如果賀錦麗以外的其他人繼任拜登，競選團隊必須退款給捐款者，捐款者可以將資金轉用於支持新的候選人。

賀錦麗說：「我們的代表已準備好認真履行責任，迅速向美國人民交付一位候選人。」路透
賀錦麗說：「我們的代表已準備好認真履行責任，迅速向美國人民交付一位候選人。」路透

川普 拜登 美國大選

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