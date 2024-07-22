路透：拜登一夜間改變心意 震驚白宮幕僚

一名熟知內情的消息人士透露，美國總統拜登直到昨晚都還打算繼續挑戰連任總統，卻在今天下午突然告訴高階幕僚，自己決定退選。

這位匿名消息人士告訴路透社，昨晚拜登（JoeBiden）陣營對他角逐連任傳達的訊息仍是「勇往直前」，然而大約在今天下午1時45分，拜登告訴自己團隊高階成員，他改變了心意。

拜登的決定讓許多白宮幕僚感到措手不及，好幾人對這一消息表示震驚。

就在拜登投下退選震撼彈數小時前，拜登競選團隊才否認關於他考慮退出總統大選的報導。

81歲的拜登目前正在位於德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）的家中休養，他日前再度確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

據稱拜登尤其對民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）感到惱火，拜登的顧問相信她正在煽動對拜登逼宮，施壓他退選。