拜登退出2024美國總統大選 表態支持賀錦麗接棒

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國總統拜登上月在辯論會表現不佳備受批評，歷經同黨民主黨人士數週以來持續施壓，拜登今天終於宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人。

81歲的拜登（Joe Biden）在社群媒體X平台發表聲明：「我相信辭職符合我的政黨與國家的最佳利益。」

拜登補充道，他計劃本週稍晚向全國人民發表演說，同時言明他打算做完自己最後3個月總統任期。

在另一則貼文中，拜登表示自己支持副手賀錦麗（Kamala Harris）獲民主黨提名成為新總統候選人。

拜登寫道：「民主黨人，現在是團結一致打敗川普的時候了，讓我們開始吧！」

拜登此刻宣布退選，距離民主黨預定8月19日在芝加哥舉行的全國代表大會（Democratic National Convention）不到一個月。

這將帶來種種問題，例如誰會取代拜登、如何選出這名新候選人，以及此人是否足以擊敗美國前總統暨共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。

拜登今天宣布不再連任，4天前他才第3度確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），並因此被迫取消至拉斯維加斯造勢。

此外，之前已有超過1/10的民主黨籍國會議員公開呼籲他退選。

拜登退選的歷史性決定，讓他成為1968年3月美國前總統詹森（Lyndon Johnson）宣布不接受提名參選總統大選以來，首位放棄爭取連任的現任總統。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

拜登長年友人 美參議員曼欽加入勸退行列

拜登宣布退選 全力支持賀錦麗

拜登退出美國總統大選 支持賀錦麗戰川普

顧全大局…拜登震撼宣布退選 放棄競選連任

相關新聞

拜登退出美國總統大選 支持賀錦麗戰川普

美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗出馬競選。

拜登宣布退選：表態支持賀錦麗，民主黨美國總統候選人懸而未決

美國現任總統拜登宣布放棄爭取競選連任，並在Twitter（現名X）上表態將支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為2024年民主黨的總統候選人。拜登表示自己將會在剩餘任期內專注旅行總統職責，「這符合我的政黨和國家的最大利益」——至法定任期結束的2025年1月20日中午之前，拜登還有最後6個月的總統任期。

拜登宣布退選 全力支持賀錦麗

美國總統拜登宣布退選，並全力支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬競選，拜登呼籲團結，打敗前總統川普。

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

CNN獨家報導，在拜登宣布退出2024年競選幾分鐘後，共和黨總統候選人、前總統川普在電話中告訴CNN：「他是我們國家史上...

拜登退選前 他以老母經驗投書：這不丟臉

81歲的拜登總統21日宣布退選，佛萊斯諾蜂報(The Fresno Bee)民意論壇前總編輯韋伯(Tad Weber)7...

重啟造勢 川普：我為民主挨子彈

美國前總統、共和黨總統候選人川普十三日在賓州遇刺受傷後，廿日恢復造勢活動。他在密西根州大急流城向現場一萬兩千名支持者說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。