聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登宣布退選 全力支持賀錦麗

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登宣布退選，支持副總統賀錦麗對決美國前總統川普。圖為2020年拜登與賀錦麗出席競選造勢活動。路透
美國總統拜登宣布退選，支持副總統賀錦麗對決美國前總統川普。圖為2020年拜登與賀錦麗出席競選造勢活動。路透

美國總統拜登宣布退選，並全力支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬競選，拜登呼籲團結，打敗前總統川普

拜登稍早前在社群平台X發表一封公開信，「擔任你們的總統，是我一生中最大的榮幸，雖然我打算尋求連任，但我相信，我退選且專注做完餘下的任期，才符合我的政黨與國家的最佳利益。」

拜登在一封致美國人民的信表示，在過去三年半中，美國創造巨大進步，今天美國擁有全球最強大的經濟，為重建美國挹注歷史性投資，他細數降低處方藥價格、擴大可負擔健康保險覆蓋族群、照顧退伍軍人、通過槍枝暴力立法、任命首位非裔女性擔任大法官，並通過氣候立法。

拜登說，美國人民一道克服了新冠疫情和經濟危機，強化民主重振國際聯盟。

拜登表示，擔任美國總統，是畢生最大榮幸，他雖然打算尋求連任，但他相信，自己退出選舉，專注做完餘下任期，才符合民主黨和美國的最佳利益。

拜登預告本周稍晚會發表全國演說，進一步說明這項決定。

根據最近民調，如果民主黨推賀錦麗參選，她現在贏過川普兩個百分點。（美聯社）
根據最近民調，如果民主黨推賀錦麗參選，她現在贏過川普兩個百分點。（美聯社）

拜登也透過公開信感謝副總統賀錦麗（Kamala Harris）以及競選團隊成員。

拜登說，他始終相信，只要一起努力，沒有什麼是美國做不到的，「我們只需要記住，我們是美利堅合眾國。」

拜登在另外的一篇貼文表達全面支持賀錦麗角逐今年總統大選，他說，2020年選擇賀錦麗擔任副手，是他最好的決定，「我想要把我所有的支持都給賀錦麗，讓她擔任我們黨今年的總統候選人。」

拜登呼籲民主黨人團結一致，擊敗前總統川普。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

拜登退出美國總統大選 支持賀錦麗戰川普

顧全大局…拜登震撼宣布退選 放棄競選連任

將換她披掛上陣？民主黨金主頻施壓「換人」 賀錦麗仍力挺拜登競選

裴洛西擋賀錦麗：若真換拜 接替人選須公開選出

相關新聞

拜登退出美國總統大選 支持賀錦麗戰川普

美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗出馬競選。

拜登宣布退選，賀錦麗會直接成為民主黨總統候選人嗎？

美國現任總統拜登宣布放棄爭取競選連任，並在Twitter（現名X）上表態將支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為2024年民主黨的總統候選人。拜登表示自己將會在剩餘任期內專注旅行總統職責，「這符合我的政黨和國家的最大利益」——至法定任期結束的2025年1月20日中午之前，拜登還有最後6個月的總統任期。

拜登宣布退選 全力支持賀錦麗

美國總統拜登宣布退選，並全力支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬競選，拜登呼籲團結，打敗前總統川普。

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

CNN獨家報導，在拜登宣布退出2024年競選幾分鐘後，共和黨總統候選人、前總統川普在電話中告訴CNN：「他是我們國家史上...

拜登退選前 他以老母經驗投書：這不丟臉

81歲的拜登總統21日宣布退選，佛萊斯諾蜂報(The Fresno Bee)民意論壇前總編輯韋伯(Tad Weber)7...

重啟造勢 川普：我為民主挨子彈

美國前總統、共和黨總統候選人川普十三日在賓州遇刺受傷後，廿日恢復造勢活動。他在密西根州大急流城向現場一萬兩千名支持者說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。