拜登長年友人 美參議員曼欽加入勸退行列

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國西維吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）今天加入呼籲總統拜登退選的行列。曼欽原是民主黨人，現為無黨派獨立人士，在政壇深具影響力，且是拜登的長年友人。

法新社等媒體報導，曼欽在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）上指出：「我懷著沉重心情作此決定，而我認為是時候（拜登）將火炬傳遞給新一代了。」

對於拜登最近確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），曼欽在節目上表示：「我為我的朋友、總統（拜登）的身心健康祈禱。」

根據法新社，曼欽是拜登的長年友人，他的勸退強化了民主黨高層迫切呼籲拜登退選的聲浪，愈來愈多跡象表明，拜登的支持率正在下滑。

川普 拜登 美國大選

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