嗆辣川普副手 要拜登現在下台

民主黨人士正運作「換登」，美媒Axios廿一日報導，共和黨人認為拜登總統若因心智能力退選，顯然已無法勝任總統職務，應立刻下台提前半年卸任。

共和黨副總統參選人范斯廿日在社群媒體Ｘ發文寫道，「大家」正要求拜登退選，卻沒要他請辭總統，這是很荒謬可笑的犬儒主義；要是他沒能力選下去，那拜登也沒能力當總統及三軍統帥，現在就該下台。

代表共和黨在俄亥俄州參選聯邦參議員的莫雷諾也聲明，「我正式要求拜登辭去總統，因為他還在白宮戰情室，就是個國安威脅」。共和黨參議院全國委員會執行主任蒂爾曼也說，若拜登承認無法負擔辛苦的競選活動，那邏輯上他就更不適任要求更高、影響更大的總統職責。

該報導稱，上周末民主黨內已愈來愈多人認為，拜登可能退選，但仍會做完本屆任期。

另據紐約時報廿日引述兩名知情人士報導，川普競選團隊正暫停投放猛攻副總統賀錦麗的廣告，並已準備好對她的文宣及廣告策略，包括攻擊她副總統任內以及在加州擔任檢察官和檢察長與聯邦參議員的紀錄。例如二○二○年大選時，曾被批評對初犯毒品罪者太寬容。