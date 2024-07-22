民主黨凝聚共識 改推賀錦麗

距十一月五日美國總統大選投票僅一百多天，有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿日報導，若拜登總統真的退選，民主黨內沒人知道要如何決定新的總統提名人，但愈來愈多人認定，由副總統賀錦麗接棒，能讓人選問題最快塵埃落定，畢竟贏得初選的是拜登、賀錦麗搭檔，因此讓賀錦麗成為總統提名人的共識正在凝聚。

報導說，該如何產生取代拜登的總統提名人，這種私下交談已在幕後進行數周。但流程實在不明朗，所以很多民主黨人都按兵不動，畢竟拜登若真的退選，接下來的狀況可能更加紊亂。

內部民調指出，賀錦麗至少有助於提升民主黨的熱情並幫忙輔選。她能最快整合競選活動，也能主動、強力對付川普。

拜登的助理們說，感染新冠病毒自主隔離的拜登康復後，本周就會重新展開選戰，因此很多人避免公開討論如何決定取代他的人選。

民主黨內有些人在推快速、閉門式遴選流程，讓黨代表可以改支持他人。還有人討論在各州辦理閃電式初選或鎮民會議推選，但距離選舉只剩百來天，距民主黨八月十九日芝加哥全代會不到一個月，怎麼看都來不及。還有一些民主黨人主張，就在全代會上推舉，解決人選問題。

事實上，除了賀錦麗，其他幾個可能人選的親信都承認，在目前情況下很難出面挑戰她。經過一個月內亂，現在要求團結的壓力會很大，任何挑戰賀錦麗的人都可能自毀聲譽，一旦賀錦麗輸掉選戰，這些挑戰者可能得罪基本盤並斷送政治前途。