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重啟造勢 川普：我為民主挨子彈

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
美國共和黨總統候選人川普（左）和副手范斯（右）廿日在密西根州大急流城首次合體造勢。（法新社）
美國共和黨總統候選人川普（左）和副手范斯（右）廿日在密西根州大急流城首次合體造勢。（法新社）

美國前總統、共和黨總統候選人川普十三日在賓州遇刺受傷後，廿日恢復造勢活動。他在密西根州大急流城向現場一萬兩千名支持者說，「我為民主挨子彈」，還稱讚中國大陸國家主席習近平很高明，以鐵腕控制十四億人民。

再出發 搶攻搖擺州

密州是十一月大選關鍵搖擺州之一，川普在大急流城展開他遇刺以來首場造勢，也是上周共和黨全代會正式通過提名後，他和副手俄亥俄州聯邦參議員范斯的「川范配」首次合體造勢。

川普廿日造勢演說有五大重點。除了催票，還再次跟保守派智庫傳統基金會主導的「二○二五計畫」切割、嘲諷大選對手拜登等民主黨人、與習近平的私人關係，並抨擊拜登任內的民主黨移民政策。

川普指稱，激進左派民主黨人操縱二○二○年他和拜登對決的那場大選，但「我們不會讓他們故技重施，需要來場票數懸殊到無法操縱的壓倒性勝利」。他至今仍指控民主黨上次大選舞弊，偷走其勝選結果。

秀槍傷 切割2025計畫

川普並撇清與二○二五計畫無關。傳統基金會會長羅凱文七月初在川普前策士巴農的播客節目「戰情室」談到，「美國正處於第二次革命」，被反對人士批評為主張威權主義、右翼的願望清單及隱藏的暴力威脅。

川普指稱，「我根本不是極端主義者」，「我不知道那計畫是什麼玩意」。川普還說，聲稱他是民主威脅的說法是錯誤訊息，「我剛替民主挨子彈」。

川普也沒放過民主黨正處於「換登」內訌。川普說，民主黨人不知道他們的總統候選人是誰，滿有趣的，拜登參加初選也獲得最高票，如今他們想奪走，「這就是（民主黨人的）民主」。

川普亦嘲笑拜登「低能」、副總統賀錦麗是「瘋子」，以及試圖說服拜登退選的眾議院前議長裴洛西「像狗一樣攻擊他、跟臭蟲一樣瘋狂」。

談中國 滿口關稅戰

川普談到其任內對中經濟政策時，自詡過去和習近平相處融洽，他遇刺後也收到習的慰問，「寫了些美妙的留言給我」，還有別國領袖，「即使不喜歡以前我對他們做的」，這次仍表達慰問，「他們也清楚差不多了，一切就快塵埃落定」。

川普還宣稱，習近平「很高明」，鐵腕控制十四億人，相較之下拜登就像個小嬰兒。川普還說，他跟習近平、北韓領導人金正恩、俄國總統普亭都處得很好，要是自己前年二月仍是總統，普亭就不會入侵烏克蘭。

談到貿易，川普說，他若回鍋將通過「川普互惠貿易法」，如果中方對美國課徵百分之百、百分之兩百的稅，美國也會對大陸商品課徵百分之兩百關稅。

川普又再譴責無證移民入侵美國邊界，也矢言明年一月重返白宮時，「我們將阻止美國郊區城市發生的搶劫、強暴、殺戮與破壞；我們會馬上將他們趕出去」。

川普 拜登 美國大選

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