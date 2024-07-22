賀錦麗接替拜登…聲音變大

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
民主黨內要求拜登退選的聲浪愈來愈大，拜登堅持不退選，但萬一拜登退選，黨內傾向由副總統賀錦麗（左）接棒參選的共識增強。（美聯社）
民主黨內要求拜登退選的聲浪愈來愈大，拜登堅持不退選，但萬一拜登退選，黨內傾向由副總統賀錦麗（左）接棒參選的共識增強。（美聯社）

儘管美國總統拜登傳出繼續競選連任的決心更加堅定，但民主黨內正凝聚共識，由副總統賀錦麗接手代表民主黨參選總統。分析師指出，若拜登退選，民主黨將有更多時間與空間重整旗鼓，從而威脅前總統川普勝選機率提高所帶來的「川普交易」前景，衝擊美元與長期美國公債的展望。

彭博資訊報導，雖然拜登面臨黨內退選聲浪益加高漲，正在居家隔離的拜登競選連任決心卻在最近幾天更加堅定，賀錦麗也向民主黨金主表示，拜登仍有勝選希望。然而，這可能平息不了拜登續選可能衝擊民主黨國會選情的憂慮，預料勸退壓力將愈來愈重。

同時，民主黨內日漸形成共識，若拜登主動退選，支持由賀錦麗披掛參選總統，民主黨內部民調顯示，賀錦麗至少最能幫助提振民主黨熱情，幫忙輔選黨的各級民選公職候選人；主張她能最快整合競選活動的論調聽來也更紮實。她能更主動、強力對付前總統川普。

紐約時報報導，賀錦麗也是共和黨對於「換登」劇本的共識人選，共和黨人憂心她成為美國史上首位非裔女總統的可能，會瓜分非裔選票，因而已擬定攻擊賀錦麗的策略。

隨著拜登是否繼續參選將在未來幾天明朗化，分析師也推演市場情境。道富公司總體分析師狄克森認為，若拜登退選，將讓兩黨總統選情更接近，成為影響市場的事件，威脅「川普交易」的前景，交易員須小幅調整部位。

避險基金WinShore資本合夥公司管理合夥人胡剛（音譯）指出，民主黨「拜下賀上」可能促使交易員進一步終結「川普交易」，因為民主黨將有更多時間提振國會選情，即便川普當選，也降低共和黨橫掃兩院席次的可能性，在分治國會的情況下，川普許多政見將無法順利推動。

川普 拜登 美國大選

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