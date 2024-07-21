快訊

民進黨中常委名單出爐！親賴6席、非賴系4席 陳亭妃中籤當選

天氣熱地板太燙！新光盃街舞大賽5學生腳底起水泡 「摸腳、跪地」畫面曝光

西瓜每台斤飆59元天價 天氣再熱也讓家庭主婦「買不下手」

將換她披掛上陣？民主黨金主頻施壓「換人」 賀錦麗仍力挺拜登競選

中央社／ 麻薩諸塞州普羅文斯敦20日綜合外電報導
儘管民主黨人與財力雄厚金主不斷施壓，要求美國總統拜登終止挫折不斷的競選活動，但副總統賀錦麗今天仍在麻州一場募款活動上力挺拜登競選連任。法新社
儘管民主黨人與財力雄厚金主不斷施壓，要求美國總統拜登終止挫折不斷的競選活動，但副總統賀錦麗今天仍在麻州一場募款活動上力挺拜登競選連任。法新社

儘管民主黨人與財力雄厚金主不斷施壓，要求美國總統拜登終止挫折不斷的競選活動，但副總統賀錦麗今天仍在麻州一場募款活動上力挺拜登競選連任。

路透社報導，賀錦麗（Kamala Harris）表示：「我們將贏得這場選舉。這並不容易，但我們是懂得任何值得的事情都須努力打拚的一群人。」

賀錦麗約略提及拜登（Joe Biden）現正面臨的風波，但她並未提到要求他退選的呼聲。拜登自上個月慘不忍睹的美國總統大選電視辯論表現以來，候選人資格飽受質疑。

主辦人、名流婚禮策畫師拉法內利（Bryan Rafanelli）指出，賀錦麗出席的募款活動吸引千人共襄盛舉，並且募得逾200萬美元（約新台幣6562萬元）。

拜登面臨質疑他能否贏得11月5日總統大選的信心危機，使得賀錦麗成為眾所矚目的焦點，普遍認為若拜登急流勇退，極可能改由她代表民主黨披掛上陣。

對於賀錦麗有可能角逐白宮大位，3個民主黨的籌款人指出，有意表明擁護賀錦麗的金主，越來越關注她的募款活動。

募款活動中有人高喊：「快取代他吧 卡瑪拉（Kamala，賀錦麗的英文名）！」引來一陣歡呼。

正當賀錦麗可能旋即取代拜登成為民主黨候選人的揣測發酵之際，她仍表達自己全力支持他繼續競選，並說：「他正在為美國人民而戰。」

6月27日拜登對共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）的電視辯論後，如今已有35位民主黨籍國會議員公開呼籲拜登退選，占民主黨籍國會議員總數逾10%。

而拜登則因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前在德拉瓦州的居所隔離。

募款 川普 拜登 民主黨 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

裴洛西擋賀錦麗：若真換拜 接替人選須公開選出

換登不夠！共和黨加碼逼宮拜登現在就辭職 川普副手范斯喊話帶風向

美兩大黨「換登」共識都是她！川普遇刺前擬好換人打擊對策曝光

遇刺後首造勢！川普讚習近平慰問信「文情並茂」諷裴洛西像狗咬拜登

相關新聞

遇刺後最新專訪！川普親曝維安大錯「沒人提到這件事」 對特勤局提1質疑

美國前總統川普接受福斯電視台專訪表示，儘管特勤局在事發前1小時已經知道存在槍手威脅，自己卻沒有收到任何通知，質疑為何讓槍...

將換她披掛上陣？民主黨金主頻施壓「換人」 賀錦麗仍力挺拜登競選

儘管民主黨人與財力雄厚金主不斷施壓，要求美國總統拜登終止挫折不斷的競選活動，但副總統賀錦麗今天仍在麻州一場募款活動上力挺...

裴洛西擋賀錦麗：若真換拜 接替人選須公開選出

前美國聯邦眾議院議長裴洛西力阻副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人，她上週與加州民主黨人士開會時表示，如果總統拜登退選，黨需...

川普范斯首度合體 搖擺州密西根造勢 加強維安 露天改為室內場

前總統川普獲共和黨正式提名為總統候選人後，20日前往關鍵搖擺州密西根州舉行競選造勢集會；這是他遭遇槍擊及獲提名後首場造勢...

川普秀圖表邀功「任內非法移民大降」 紐時批誤導

前總統川普在賓州造勢大會上秀出一張有關移民的圖表，接下來發生槍手開槍刺殺他未遂的事件，他僅右耳受傷，這件事他在18日共和...

華郵：范斯嚴審大使提名 阻撓眾多外交人事案

華盛頓郵報根據外流備忘錄報導，俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance)獲選為前總統川普的副手之前，被國務院權利最大的辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。