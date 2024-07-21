裴洛西擋賀錦麗：若真換拜 接替人選須公開選出

前美國聯邦眾議院議長裴洛西力阻副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人，她上週與加州民主黨人士開會時表示，如果總統拜登退選，黨需要透過公開程序選出提名人。

美國政治新聞媒體Politico報導，40人組成的加州代表團10日在國會山莊開會時，至少有部分聚焦在拜登若退選，民主黨接下來得做的若干複雜行動上。4位不願透露姓名的知情人士透露，他們特別提到黨內精英旋即把賀錦麗（Kamala Harris）拱為下一任提名人，在政治上可能造成什麼負面影響。

這4位人士透露，多位加州民主黨人強調不經公開競爭選出接替人選將會嚇跑選民，其中之一就是裴洛西（Nancy Pelosi）。

大家擔心的並非賀錦麗作為候選人的實力，而是擔心選擇總統的人是黨內大老們，而不是黨的基本盤。

民主黨上上下下都在討論拜登要是退選該如何前進，但一個以裴洛西首的團體發聲格外引人注目，因為拜登6月底辯論表現奇差之後，裴洛西便主導著公開和私下的相關討論。

例如，就在這次加州代表團開會前幾個小時，裴洛西在 MSNBC上發表如今人盡皆知的言論，暗示拜登尚未就連任做出決定，並為民主黨同僚公開發言提供掩護。而以聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）為首的裴洛西加州盟友們，正在大聲敦促拜登退選。

但並非所有民主黨人都贊成開放選出接替人選，即使是認為拜登應該退選的人也這麼認為。一些參與對話的人認為，裴洛西這樣主張，是想拖慢賀錦麗的腳步，讓其他競爭者浮出檯面。

賀錦麗家在洛杉磯，出任聯邦參議員時代表的是加州，加州代表團是她當然的盟友。事實上，4名與代表團密切接觸的民主黨人表示，如果賀錦麗接替參選，預料她立刻會獲得一些支持。

裴洛西的長期盟友、眾議員洛福格林（ZoeLofgren），昨天在MSNBC上提出「透明公開程序」的理由。

洛福格林提出「迷你初選」的想法：「如果他（拜登）做出決定，就要快速採取行動，我不認為我們可以欽點接班人，但副總統顯然是最主要的人選。」她同時表示，前總統柯林頓（Bill Clinton）和歐巴馬（Barack Obama）可以負責主持相關活動。

現在許多眾院民主黨人都在思考所謂「閃電戰初選」的想法，根據熟悉內部討論的人士，這項提議最初是由與歐巴馬政府關係密切的人士提出，但黨內其他人認為，距離民主黨全國代表大會召開時間太短，這是一場鬧劇。

如果拜登在未來幾天退選，民主黨馬上要面對的問題之一是：「拜登是否支持賀錦麗」？

民主黨另一個要自問的問題，就更為基本了：賀錦麗能不能贏，能不能幫民主黨贏下眾院？

民調顯示，賀錦麗表現僅略勝拜登，但在關鍵人口統計（尤其是非裔選民）中，她的支持率比其他潛在競爭者更強。賀錦麗的支持者和盟友認為，這些調查僅代表她的基本盤，一旦賀錦麗掛帥參選，對她的支持就會增加。

但也有人不看好賀錦麗，一位不願透露姓名的搖擺州民主黨議員表示，賀錦麗在他們的選區贏不了。這位議員說：「我和一些民主黨人談過。他們不想要賀錦麗。」