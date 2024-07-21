美兩大黨「換登」共識都是她！川普遇刺前擬好換人打擊對策曝光

美國總統拜登在首場電視辯論翻車後引發民主黨內「換登」聲浪，外傳副總統賀錦麗已經是黨內「共識」，而共和黨早在前總統川普遇刺前已經砸大錢做民調、投廣告攻擊頭號潛在對手賀錦麗。

目前沒有人清楚如果拜登退選，民主黨具體會如何推舉出接替人選，不過美國有線電視新聞網（CNN）指出，許多民主黨人表示無論產生方式如何，最可能出線的人將是副總統賀錦麗。

過去幾個禮拜，民主黨檯面下對於「換登」的論戰沸沸揚揚，而且並不是民主黨人突然團結起來有了撤換提名人的主張，而是疲憊到逐漸有所共識。

CNN指出，民主黨內部民調顯示，賀錦麗至少有利於提振民主黨選民乃至下層選舉士氣，還有她或許能最快重整競選，甚至有人幻想她更有機會擊敗勁敵川普。

除此之外，紐約時報報導，賀錦麗也是共和黨對於「換登」劇本的共識人選，共和黨人憂心她成為美國史上首位非裔女總統，這種可能性將瓜分黑人選票。

根據部分知情人士，在川普遇刺之前，競選團隊已經備妥反賀錦麗標誌和影片，打算在造勢活動上放給支持者看，不過由於川普遇刺，暫時轉移外界對於拜登可能退選的關注。

隨著拜登日前確診，民主黨換人一事再度取得關注，共和黨也擬定攻擊賀錦麗的策略，包含她在加州擔任參議員的舉措、拜登政府任內施政表現等。

另外部分知情共和黨打擊策略的人士透露，一旦賀錦麗確定「換登」，共和黨將猛打敗登退選證明不適任，卻繼續賴在總統大位，並且將賀錦麗綁在一起進行攻擊，稱她協助拜登對社會隱瞞拜登真實情況。