與澤倫斯基通話 川普：俄烏將能坐下談判

綜合美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等外媒報導，共和黨總統參選人川普十九日指稱，他和烏克蘭總統澤倫斯基進行一次非常好的通話。這是自二○二一年一月川普卸任以來，兩人首次通話。

川普在其自創的社群媒體「真實社群」發文寫道，「我謝謝澤倫斯基總統的聯繫，身為各位的下任美國總統，我將為世界帶來和平」，並結束奪去許多人生命、摧毀無數無辜家庭的俄烏戰爭；俄烏雙方將能坐下來，透過談判達成結束暴力，並為通往繁榮鋪路的協議。

川普還寫道，澤倫斯基恭喜共和黨全代會很成功，以及「我獲提名為黨籍總統候選人」。據川普轉述，澤倫斯基也譴責川普十三日在賓州遭槍擊的行徑，並認為美國人民此時應團結一致。

澤倫斯基在社群媒體Ｘ祝川普健康平安，尤其美國兩黨與兩院的支持，對維護烏克蘭自由獨立至關重要。「我們和川普總統都同意在面對面會談時，商討哪些步驟能使和平維持公正與真正長久」。

川普去年曾對路透說，烏克蘭恐必須放棄部分領土，才能和俄羅斯達成和平協議。他也常宣稱，若十一月勝選，在他明年一月就任前，可在廿四小時內使俄烏戰爭畫下句點。

但俄國駐聯合國大使涅班濟亞日前直言，烏克蘭危機不可能在一天內解決。克里姆林宮則說，普亭對談判持開放態度，惟任何和平計畫須反映現況。

新加坡前駐俄大使考斯甘上周於總部在列支敦斯登的睿盛銀行集團展望論壇提到，若川普回鍋，為與拜登政府做區隔，很可能對俄烏戰爭有大動作。「我能想到的就是朝鮮半島模式，南、北韓在法理上仍屬戰爭狀態，但存在停戰協定，烏克蘭的情況最後也是這樣」。

考斯甘還說，就算俄烏簽停戰協議，也未必會使美國停供烏克蘭武器，「美國軍工業正大發利市，（川普）他也會要歐洲人埋單，他沒道理白給」。