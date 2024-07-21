聽新聞
test
0:00 / 0:00

盛傳將退選 拜登：期待重返競選活動

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統拜登面臨黨內「換拜」壓力日增。美聯社
美國總統拜登面臨黨內「換拜」壓力日增。美聯社

儘管多家外媒引述消息人士盛傳美國總統拜登最快本周退選，但確診新冠肺炎後在德拉瓦州老家養病的拜登十九日聲明，期待本周重返競選活動。

但共和黨全代會正式提名前總統川普參選後，又有十多位民主黨籍國會議員加入黨內勸退行列，而且又有民主黨大金主出面呼籲「換登」。

在雷荷勃斯灘住所隔離的拜登在書面聲明寫道，十一月選戰輸贏關係重大，而選擇很明確，「團結一致，我們將勝選」，並呼籲全黨和國家同心協力，就能用選票打敗川普。拜登並批評川普十八日的全代會演說，是他對將來的黑暗願景，跟美國人本質不符。

拜登競選總幹事狄倫十九日接受美媒ＭＳＮＢＣ晨間節目「早安，喬」訪問時，雖承認外界對拜登支持度下滑，但仍堅稱他絕對會選下去，並說競選團隊眼中有多條能贏川普的路線。狄倫也說，要說服美國人民「拜登雖年長但仍可勝選」，還要再加把勁，但選民對拜登適任度的擔憂，其實並不會因此就使他們改投川普。

拜登十九日晚間更在社群媒體Ｘ連發十三則推文，自稱他「不幸」在家觀看川普前述演說，質疑川普「到底在說什麼鬼？」拜登另駁斥該演說提到川普聲稱其任內防疫有成和減稅等政績，並抨擊所謂「川普的二○二五計畫」將加劇通膨，並將無證移民關入大型監禁設施。拜登還說，川普雖承諾帶回製造業工作，但其二○一六年的同樣政見卻跳票。

拜登表示，「若各位挺我，就支援我們的競選」，還附上募款連結。

白宮國安顧問蘇利文十九日則在科羅拉多州阿斯本安全論壇被問到，是否認為拜登能再做一任時說，他相信拜登能勝任。他曾目睹拜登對四月伊朗大規模空襲以色列的因應作為，展現三軍統帥風采，讓他慶幸坐鎮白宮戰情室的人是拜登。

美聯社十九日也引述拜登競選團隊人員報導，他選下去的決心已更堅定。拜登盟友、民主黨籍聯邦參議員昆斯同日在前述論壇則直言，拜登雖堅強，但黨內正湧現很多擔憂焦慮。

另據華盛頓郵報報導，截至十九日晚間，勸退拜登的民主黨籍國會議員達卅七位。黨籍聯邦參議員海恩瑞希說，拜登讓賢，能確保他身為美國最偉大總統之一的政績，還能讓該黨齊心支持勝算最高人選。

路透十九日引述消息人士報導，拜登好幾場競選募款已陷入停擺，但拜登陣營對此駁斥。知情人士宣稱，十天內夏威夷州州長葛林住家將舉行拜登募款會，這是他繼續參選的跡象之一。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

拜登下周將恢復競選…傳家人討論退選 賀錦麗則安撫大金主

川普90分鐘演說遭評「冗長」川粉眼中帶淚→閉目養神

7月入帳驟減募款喊卡？拜登陣營斥路透報導不實

隔離期間逼退加劇 拜登惱火老友與黨內落井下石

相關新聞

盛傳將退選 拜登：期待重返競選活動

儘管多家外媒引述消息人士盛傳美國總統拜登最快本周退選，但確診新冠肺炎後在德拉瓦州老家養病的拜登十九日聲明，期待本周重返競...

與澤倫斯基通話 川普：俄烏將能坐下談判

綜合美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等外媒報導，共和黨總統參選人川普十九日指稱，他和烏克蘭總統澤倫斯基進行一次非常好的通話。...

梅蘭妮亞、伊凡卡異常低調原因曝光 川普家族女將「2新星」崛起

美國前總統川普2016年入主白宮時，家族成員一一走到鎂光燈下，他更把部份成員帶進白宮辦公室內擔任顧問。甚至這次川普再競選總統，外界也留意到他家族成員的微妙變化，妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）與女兒伊凡卡（Ivanka Trump）異常低調，2個「新面孔」則成為新星。

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

美國前總統兼共和黨總統候選人川普挑選了聯邦參議員范斯為競選搭檔，而他曾在陸戰隊服役的經歷也成為媒體的焦點。不過，一位同樣...

百萬分之1機率！特勤局反狙擊手視野遭擋 仍1槍擊斃刺殺川普槍手

福斯新聞19日報導，根據熟悉調查美國前總統川普遭槍擊事件的消息人士說法，擊斃兇嫌的那一槍是僅有「百萬分之一的機率」。

川普怨生意被搶 台灣靠什麼當數十年領頭羊？外媒分析關鍵原因

美國前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意，不過英國「衛報」（The Guardian）指出，台灣數十年來一直是這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。