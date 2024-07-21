盛傳將退選 拜登：期待重返競選活動

儘管多家外媒引述消息人士盛傳美國總統拜登最快本周退選，但確診新冠肺炎後在德拉瓦州老家養病的拜登十九日聲明，期待本周重返競選活動。

但共和黨全代會正式提名前總統川普參選後，又有十多位民主黨籍國會議員加入黨內勸退行列，而且又有民主黨大金主出面呼籲「換登」。

在雷荷勃斯灘住所隔離的拜登在書面聲明寫道，十一月選戰輸贏關係重大，而選擇很明確，「團結一致，我們將勝選」，並呼籲全黨和國家同心協力，就能用選票打敗川普。拜登並批評川普十八日的全代會演說，是他對將來的黑暗願景，跟美國人本質不符。

拜登競選總幹事狄倫十九日接受美媒ＭＳＮＢＣ晨間節目「早安，喬」訪問時，雖承認外界對拜登支持度下滑，但仍堅稱他絕對會選下去，並說競選團隊眼中有多條能贏川普的路線。狄倫也說，要說服美國人民「拜登雖年長但仍可勝選」，還要再加把勁，但選民對拜登適任度的擔憂，其實並不會因此就使他們改投川普。

拜登十九日晚間更在社群媒體Ｘ連發十三則推文，自稱他「不幸」在家觀看川普前述演說，質疑川普「到底在說什麼鬼？」拜登另駁斥該演說提到川普聲稱其任內防疫有成和減稅等政績，並抨擊所謂「川普的二○二五計畫」將加劇通膨，並將無證移民關入大型監禁設施。拜登還說，川普雖承諾帶回製造業工作，但其二○一六年的同樣政見卻跳票。

拜登表示，「若各位挺我，就支援我們的競選」，還附上募款連結。

白宮國安顧問蘇利文十九日則在科羅拉多州阿斯本安全論壇被問到，是否認為拜登能再做一任時說，他相信拜登能勝任。他曾目睹拜登對四月伊朗大規模空襲以色列的因應作為，展現三軍統帥風采，讓他慶幸坐鎮白宮戰情室的人是拜登。

美聯社十九日也引述拜登競選團隊人員報導，他選下去的決心已更堅定。拜登盟友、民主黨籍聯邦參議員昆斯同日在前述論壇則直言，拜登雖堅強，但黨內正湧現很多擔憂焦慮。

另據華盛頓郵報報導，截至十九日晚間，勸退拜登的民主黨籍國會議員達卅七位。黨籍聯邦參議員海恩瑞希說，拜登讓賢，能確保他身為美國最偉大總統之一的政績，還能讓該黨齊心支持勝算最高人選。

路透十九日引述消息人士報導，拜登好幾場競選募款已陷入停擺，但拜登陣營對此駁斥。知情人士宣稱，十天內夏威夷州州長葛林住家將舉行拜登募款會，這是他繼續參選的跡象之一。