拜登若退選 「川普交易」將減少

看好美國前總統川普今年會勝選，而在金融市場興起的「川普交易」會維持多久？現在拜登是否會退選左右了這個問題的答案。分析師認為，如果拜登讓賢，「川普交易」將減少，美元會有短期負面反應；而隨著美國政局更加動盪，交易者勢必加碼更多避險資產。

拜登的公開立場截至19日還沒有變化，他的競選團隊說拜登「毫不動搖」且仍然全力投入競選。但大量報導說民主黨大佬們正力促拜登退選。

道富銀行宏觀策略師迪可森說，外匯市場上的「川普交易」是押注川普勝出會重燃通膨，長天期美債殖利率承壓，推高美元。如果拜登退選，競爭會變得更激烈，而目前市場基本上是在反映川普勝選，因應新變化，交易者必須調整部位。

Winshore資本合夥人胡剛（音譯）也提到，若換副總統賀錦麗代表民主黨競選總統，可讓民主黨有更多時間和資源打國會戰場，降低共和黨橫掃國會席次的可能性，「川普交易」或將進一步回落。

彭博報導指出，若民主黨換掉拜登，贏面會增加，政局波動更大，交易者勢必加大力道尋找避風港，同時重新考慮所謂的「川普交易」。「川普交易」面臨觸頂的可能，一方面是政治預測網站PredictIt對川普的勝率由先前的70%降至62%。另外，現在距離投票日還有三個多月，投資人全押川普當選也會感到猶豫。