川普揚言要陸車來美設廠 市場憂心加劇價格競爭

美國前總統川普信誓旦旦說，一旦勝選，上任後會馬上撤銷現任總統拜登的「電動車命令」，並表示願意開放中國大陸電動車工廠從墨西哥移往美國。由於這兩項措施將影響美製電動車買氣並加劇價格競爭，特斯拉等美國電動車類股應聲重挫。

川普在共和黨全國代表大會（RNC）演講時說：「我第一天就會終止電動車命令。」他表示，這麼做可「拯救美國汽車工業免於毀滅…而且每輛車可為美國消費者省下很多很多的錢。」

拜登政府並未頒布電動車「命令」，但環保署（EPA）3月實施新的空汙限制規定，引來非法逼迫車商銷售電動車的批評，儘管製造商在遵守新規定時仍有選擇餘地。川普揚言撤銷的「電動車命令」，指的就是EPA限制排氣管排廢新規定，他批評規定太嚴，逼車商銷售更多電動車和油電混合車款。

美國電動車類股19日全盤皆墨，盤中最深跌幅都很可觀，特斯拉一度暴跌4.3%，Rivian跌2.7%，Workhorse跌9.5%，Zeekr跌3.1%，Faraday跌6.5%，Polestar和Mullen下跌8%左右。經營電動車充電站的公司同步下挫，ChargePoint跌7.8%，EVgo跌6.6%，Blink跌6.5%。

提電動車話題前，川普甚至痛批拜登政府把數兆美元公帑浪費在「綠能新騙局」，他寧可把錢用在造橋、鋪路、建水壩。

川普從不掩飾厭惡電動車，理由是行不通，而且圖利中國大陸和墨西哥卻傷害美國勞工。拜登則大力提倡從汽油車轉向電動車，視為氣候和產業政策的優先要務。

川普還宣稱，若是當選，也將停止對購買電動車提供的聯邦稅務獎勵措施。他還表示，歡迎大陸車廠把電動車產線從墨西哥移到美國，為國內帶來汽車業工作機會，並揚言對墨西哥進口車加徵關稅。

但分析師指出，若允許大陸汽車製造商進入美國，大量低價車湧入，將帶來巨大的價格競爭壓力，就連特斯拉電動車也難逃大跌價命運。CoPilot資料顯示，特斯拉暢銷車款Model Y目前要價49,990美元，比2022年低20.6%。