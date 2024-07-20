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梅蘭妮亞、伊凡卡異常低調原因曝光 川普家族女將「2新星」崛起

香港01／ 撰文：劉耀洋、成依華
川普17歲孫女凱伊（左）、川普二媳婦賴拉（右）。 圖／歐新社
川普17歲孫女凱伊（左）、川普二媳婦賴拉（右）。 圖／歐新社

美國前總統川普2016年入主白宮時，家族成員一一走到鎂光燈下，他更把部份成員帶進白宮辦公室內擔任顧問。甚至這次川普再競選總統，外界也留意到他家族成員的微妙變化，妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）與女兒伊凡卡（Ivanka Trump）異常低調，2個「新面孔」則成為新星。

共和黨7月15日至18日一連4天舉行全國代表大會，確定提名川普為共和黨總統候選人，在這重要場合上，外界早留意到梅蘭妮亞與伊凡卡在首3天都未有現身，僅在最後一天出席，也未有像其他多名家族成員般上台發言。事實上，兩人今年也甚少現身川普的競選活動，在出席共和黨最後一天代表大會後，傳媒標題也多加上兩人「罕有現身」的字眼。

梅蘭妮亞、伊凡卡愈趨低調

當川普2016年、2020年的共和黨全國代表大會上接受總統候選人提名時，梅蘭妮亞皆有上台發表支持丈夫的演說。據美媒指，梅蘭妮亞最新這次是打破維持數十年傳統，一反慣例成為未有在大會上發言的總統候選人夫人。

梅蘭妮亞轉趨低調可能不難理解，她居住在白宮的4年間經常因大小事受到傳媒批評，美媒Page Six於6月曾報導，為了保護將入大學的兒子巴倫（Barron Trump），梅蘭妮亞希望未來就算川普再當選，她也不當全職第一夫人。

川普女兒伊凡卡曾獲稱為「最有影響力的第一女兒」，她與丈夫庫許納（Jared Kushner）於川普任內擔任白宮高級顧問。

到了這次川普再度競選總統，伊凡卡除了絕少現身父親的拉票活動，也沒有加入其競選團隊，早在2022年底表明僅在政治舞台之外的地方支持父親。據美媒當時引述消息人士指，伊凡卡夫婦感覺自己在華盛頓猶如被燒身一般，不想回去，不願令自己一家再牽涉在另一場激烈選舉中。

2女「新星」嶄露頭角

梅蘭妮亞與伊凡卡不願出風頭，另一邊川普的二媳婦賴拉（Lara Trump）則積極參與這次競選活動。自3月起，她是共和黨全國委員會的共同主席。

她首次在共和黨大會上發表演講，講述川普作為她2個孩子的「爺爺」角色，然後把話題帶到13日的行刺事件，她表示：「或許在那個週六，你們看見川普的另一面，從前你們曾懷疑那一面是否存在過，直到親眼驗證」。

英國廣播公司（BBC）18日引述專家分析，賴拉是第一位在大會上正式發言的川普家族成員，預計她在家族中的地位只會愈來愈高。

另一新面孔、川普17歲孫女凱伊（Kai Trump）發表在大會上發表演講亦備受媒體關注，她親自向大批支持者描述她記憶中對川普印象，希望大家不要被媒體欺騙，因為真正的川普「是一個親切、有愛的爺爺，更是一位真正想讓美國再次偉大的人物」 。

在這次亮相後，凱伊也人氣急升，除了備受傳媒關注，其IG追蹤人數已從14萬急增至26萬人。

延伸閱讀：

梅蘭妮亞現身共和黨大會罕未發言 美媒：重塑「第一夫人」角色

夫唱婦不隨！若川普再入主白宮 梅蘭妮亞或不當全職第一夫人

文章授權轉載自《香港01》

伊凡卡 共和黨 川普 拜登 梅蘭妮亞 美國大選

延伸閱讀

影╱川普17歲正妹孫女上台拉票！大讚爺爺是「榜樣」

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