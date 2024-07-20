川普槍手行兇前做足功課！曾多次遙控無人機勘查現場

美國前總統川普13日遭槍擊受傷，20歲賓州槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）犯案細節再曝光，做案前幾小時曾遙控無人機沿著預定路線勘查川普造勢地點、巴特勒農場展覽場（Butler Farm Show Grounds），進一步凸顯嚴重的維安漏洞。

華爾街日報引述知情執法官員報導，庫克斯在川普登台造勢前，事先用無人機沿著預定飛行路線勘查巴特勒農場展覽場。預定路線顯示庫斯克可能多次透過遙控無人機來蒐集場地資訊。

報導進一步指出，庫克斯在川普競選團隊3日宣布集會地點後不久遂開始研究場地，7日登記參加，幾天後就到現場實地考察，13日案發當天更在車上放置兩枚遠距遙控炸彈及一件裝有3個30發彈匣的防彈背心，表明原定打算造成更嚴重傷亡。

至於庫克斯的犯案動機依然成謎，調查人員正在進行多項調查，包括庫克斯如何爬上能清楚瞄準川普的屋頂並使用AR-15步槍開火，畢竟在他開火前1個多小時已被特勤局發現行為可疑。