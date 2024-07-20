7月入帳驟減募款喊卡？拜登陣營斥路透報導不實

民主黨有意加快對拜登的參選提名程序，拜登也矢言參選到底。路透社今天引述幾名涉及募款活動的民主黨消息人士稱拜登好幾場競選募款已停擺，但遭拜登陣營駁斥。

消息人士指出，拜登原本打算下週在奧斯汀、丹佛與加州募款，但這些計畫已擱置，至少目前是如此。拜登17日驗出COVID-19陽性，但今天表示他下週將恢復競選活動。

拜登競選團隊指出，他的募款活動將按原定計畫進行。競選團隊發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）今天說：「路透社的消息不正確，我們期待展開豐沛的募款行程。」

一名熟知情況的消息人士說，前深夜電視脫口秀主持人大衛賴特曼（David Letterman）10天內會在夏威夷州長葛林（Josh Green）住家替拜登募款，這是拜登繼續參選的跡象。

消息人士說，在各界質疑拜登應否還要代表民主黨競選總統時，一些重要金主紛紛收手，想利用金錢影響力逼拜登退出11月5日選戰，可能偏好由副總統賀錦麗（Kamala Harris）代打上陣。

兩名知悉募款活動的消息人士說，拜登競選團隊希望在7月為「拜登勝選」（Biden Victory）基金募集約5000萬美元，但截至今天，募集金額還不到一半。

一名東岸的大金主說：「很多捐款人已說不會再為這場選戰投入一毛錢。問題在於如拜登參選到底，他們會回心轉意嗎？」

今年6月，拜登在影星喬治克隆尼（GeorgeClooney）主持的好萊塢募款活動上，一晚就募集到2800萬美元，但在拜登6月27日與川普辯論表現不佳後，喬治克隆尼轉為敦促拜登退選。

一名知情人士，賀錦麗今天將應總統顧問要求與重要金主談話。

拜登競選團隊一名幹部今天告訴路透社，由於許多金主正在休假，7月要從巨額捐款人手裡募集資金本就會比6月少許多，因此「稱籌募不到高額款項的說法錯誤」。

這名幹部指出，競選團隊已為這個月安排10場競選募款活動。

拜登因辯論表現悽慘，引發對他是否能打贏選戰或再當4年總統的質疑，如今有超過10分之1的民主黨國會議員公開呼籲拜登退選。