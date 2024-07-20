川普自曝已與澤倫斯基通話 誓言選上就終結俄烏戰事

美國前總統川普甫正式獲得共和黨提名為總統候選人，19日便與烏克蘭總統澤倫斯基通話，是川普卸任後首次。

川普在社群平台上表示，兩人的對話非常良好，澤倫斯基祝賀他正式獲得共和黨提名出選，並譴責13日針對他的企圖暗殺事件。

川普又讚揚澤倫斯基與他通話，並再次揚言自己當選美國下任總統，將為世界帶來和平，並結束俄烏戰事。

澤倫斯基也在X表示，兩人同意在未來舉行面對面峰會，商討實現持久和平，稱「烏克蘭將永遠感謝美國協助抵抗俄羅斯的恐怖威脅」。

川普6月在與總統拜登辯論時曾批評向烏克蘭提供大量軍援，但同時也稱俄羅斯總統普亭的停戰條件「不可接受」。此外，也曾調侃澤倫斯基每次來美國都會帶著600億美元離開，堪稱史上最偉大業務員。

至於川普的競選搭檔范斯，4月時亦曾反對國會批出對烏克蘭的610億美元軍事援助，並曾揚言並不真正關心烏克蘭的情況。

澤倫斯基日前則表示，一旦川普當選美國總統，烏克蘭準備好跟共和黨合作，強調並「不害怕」川普可能二度入主白宮。