共和黨全代會萬人湧入密爾瓦基 高規格維安傷生意

美國共和黨全代會在密爾瓦基市舉行，當地觀光協會預估5萬人湧入，想趁這波大賺的商家嘆收入不如預期，僅維安範圍內的餐廳受惠，Uber司機也因安檢封路而需繞路，行車時間翻倍，失去其他載客機會。

為期4天的共和黨全國代表大會因川普遇襲更受矚目，從13、14日起頭戴「讓美國再次偉大」（MAGA）、「川普2024」字樣棒球帽的共和黨大軍陸續抵達，機場外等待接機的計程車大牌長龍。

當地觀光促進會「拜訪密爾瓦基」（VisitMilwaukee）預估，全代會可望使全市受惠至少2億美元（約新台幣65億元），包括「直接、間接及（活動）衍生的」支出。

緊鄰全代會會場的酒吧或簡餐店翻桌率高，盛裝出席的共和黨黨代表、川粉及成功度過截稿死線的國際媒體魚貫而入用餐。午、晚餐時段一位難求。

旅遊熱點密爾瓦基公共市場（Milwaukee PublicMarket）距離全代會會場僅步行15分鐘，但在維安範圍外，就顯得相對冷清。18日中午時段，多數攤位前頂多3至5位顧客上門，賣啤酒的小販閒到無聊，拿手機滑IG。

公共市場花店老闆巴比（Bobby）對中央社說，「通常這地方每天都很熱鬧，尤其是週末。我聽說（這幾天）市場的營業額下降30%到50%」。

土生土長密爾瓦基人巴比認為，大多數全代會與會者都待在會場內，而本地人可能想避開這些紛擾而在家工作或乾脆暫離密爾瓦基，公共市場沒有出現預期的人潮。此外，密爾瓦基市高度警戒，進出入會場耗時安檢，「很費神」，這或許也使與會者不願走出會場，傾向找最近的餐廳覓食。

巴比說，「很遺憾的是，該來的經濟成長，卻沒在維安範圍外並發生」。他與其他市場內的店家只能等這4天過去，讓當地常客回歸。

公共市場酒吧服務生傑福瑞（Jeffrey）倒是看得開，認為雖然全代會沒為市場帶來太多商機，但整體而言讓密爾瓦基市能見度變高，全美國透過這場4年一度的政治盛事看見密爾瓦基市的能耐。「它是比人們預期更大的城市。已經發展了十多年，市中心很美，湖泊也美」。

「瘋掉欸」，Uber司機莎賓娜（Sabrina）說。雖然全代會增加叫車量，但層層維安下，原本能進入市中心的道路封閉，莎賓娜得一再繞路、停下詢問維安人員開放路段在何處，原本20分鐘的路程，在尖峰時段翻倍，總算把人載到指定地點，另一端的乘客已失去耐性，取消叫車。一天下來，並沒有多賺。

讓莎賓娜覺得錢難賺的另一個原因，是她挺民主黨的立場。「我一天到晚載共和黨人，得把車上挺LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）及支持墮胎權的掛飾先收起來、貼紙撕掉，否則這些人看到一定無法接受，搞不好還會給我負評或客訴我，麻煩」。