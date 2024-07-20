民主黨內連番逼宮 拜登團隊反擊誓言不退選

中央社／ 紐約19日專電
拜登17日到搖擺州內華達州造勢，傳出確診新冠肺炎，提前結束行程回德拉瓦州家裡自主隔離。（路透）
拜登17日到搖擺州內華達州造勢，傳出確診新冠肺炎，提前結束行程回德拉瓦州家裡自主隔離。（路透）

美國總統拜登經過辯論災難表現、北約（NATO）峰會失言、川普槍擊案與感染Covid-19後，民主黨內不斷透過媒體放話他在週末將做出停止競選決定，不過拜登團隊今天斷然否認，誓言選到底、選贏。

美國自由派媒體18日陸續報導，拜登（Joe Biden）近日會做出退選決定，最快可能在本週末。「紐約時報」（The New York Times）跟進報導，拜登最近聽得進勸退聲音，態度軟化。資深聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）18日加入勸退行列，聯邦參議員海恩瑞希（Martin Heinrich）19日成為第3位勸退拜登的民主黨籍參院要員。

不過上述透過媒體放話或個人主動公布要求退出的壓力，並未讓競選團隊與拜登本人鬆口。競選團隊在共和黨全國代表大會期間仍動作不斷，抨擊已成為正副總統候選人的前總統川普（Donald Trump）與聯邦參議員范斯（J D Vance），絲毫不見放緩競選活動的跡象。

拜登18日宣布染疫，在家鄉德拉瓦州的雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）住所隔離，已3天未見公開活動。競選總幹事狄倫（Jen O’Malley Dillon）在微軟國家廣播公司（MSNBC）19日節目表示，絕對選下去，拜登更加投入要擊敗川普。她重申，拜登說過太多次，選到底並獲勝，他是民主黨所提名並會連任。

面對黨內不斷逼宮，拜登陣營與白宮幕僚未見示弱，持續公布新的超級政治行動委員會（SuperPAC）加入支持拜登。

「國會山莊報」（The Hill）引述瞭解白宮幕僚人士的說法，拜登和團隊態度強硬到不行，他會選到底、選贏，這沒什麼好說，他的團隊也是如此。

不具名消息來源反擊拜登將退選的放話管道指出，媒體引述「脈搏還會跳動人士」的說法不是新鮮事，無論這些人是否與拜登團隊資深人員說上話，只要符合媒體風向即可。這些快閃放話者在團隊朝勝選方向時，硬扯還有什麼計畫，是錯誤的。

距離拜登辯論意外表現已3週，民主黨這波輿論攻勢未讓拜登鬆口，但壓力持續。「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，又有7位民主黨籍眾議員公開表達支持拜登退選。

川普 拜登 美國大選

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