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民主黨大咖施壓 外媒：拜登下周一前退選

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
傳美國總統拜登正思考退出選舉。路透
傳美國總統拜登正思考退出選舉。路透

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）等多家外媒十八日報導，兩位資深民主黨籍聯邦眾議員指稱，在聯邦參議院多數黨（民主黨）領袖舒默和該黨眾院領袖傑福瑞斯等黨內大咖施壓下，總統拜登可能在三至五天內宣布退選。另有消息人士說，最快可能是本周末或下周一。

民主黨籍眾院前議長裴洛西近日私下對拜登直言，「你贏不了川普」，選到底恐使該黨奪回眾院多數的希望亦破滅。原本默不作聲的前總統歐巴馬最近也對該黨支持者說，拜登應認真考慮。另已有廿二位民主黨籍國會議員呼籲拜登退選。

接棒人選目前以副總統賀錦麗呼聲最高。據美聯社及美國民意研究所公共事務研究中心共同民調，約六成民主黨人認為她是最佳選項，兩成覺得她不合適，另有兩成不願表態。但華盛頓郵報彙整的最近十一份民調結果顯示，即使改由賀錦麗出馬，川普平均仍領先一點五個百分點，跟領先拜登一點九個百分點差距不大。

白宮發言人柯比則回應說，七月甫落幕的北約組織（ＮＡＴＯ）高峰會顯示，拜登有信心繼續領導美國盟邦夥伴。

拜登核心幕僚透露，退選是遲早的事，只差何時公布。還有消息人士聲稱，拜登的確非常認真考慮此事。

民主黨籍聯邦參議員希肯魯柏也說，拜登正思考繼續參選是否符合美國利益。相關人士並提醒他，若繼續選，川普十一月大選可能獲壓倒性大勝，全面摧毀拜登這四年政績及民主黨人希望。

但除非拜登自己願意退選，若仍執意選到底，還是可能獲黨內自由派領袖與「黑人國會議員連線」支持。但就連他最親近的友人都坦言，拜登這仗已盡力，終將向現實屈服。

川普 拜登 美國大選

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