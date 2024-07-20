新聞眼／演說加戲搞對立 川普還是川普

宣稱靠神庇佑躲過一劫的男人登上全代會舞台，川普還是那個川普，嘴巴說著要團結，還是忍不住攻擊民主黨和拜登，大會讀稿機的字幕走走停停，只能等讓川普盡興發揮再繼續。

川普演講稿有著接受提名演說的嚴謹，可看出從內政到國際安全都想兼顧，例如移民、通膨、能源、俄烏戰爭、以哈衝突，甚至台灣面臨中國大陸的威脅。

但顯然這樣的稿子不太吸引川普，他「自動加戲」，從那個謹慎照稿行文的川普，回到那個在競選場合無限制開講的川普。在川普自由發揮的段落，雖然他的言語和思想跳躍，支持者反而能跟上川普的笑點，讓川普愈講愈起勁，預計晚間十時三十分要結束的全代會活動，硬是拖到十一時過後。

這是場內有趣的對比，另一項比較嚴肅的對比，卻是川普本人呈現的矛盾。

川普大難不死，為共和黨全代會和選舉衝高一波新氣勢。川普說，槍擊案後，他重寫演講稿，主打團結，要給國家帶來希望。結果團結只在開場和結尾，中間跑題批評民主黨作風不強悍，卻最會拿司法當武器追殺政敵，若要真正團結國家，就不要再糾結司法案件；過陣子又回馬槍批評民主黨操弄上屆總統選舉結果，若不是荒謬的選舉，他現在還是總統，能穩住國際局勢。

相較於四年前霸氣十足的領袖風格，川普這次想要透過團結添加一些柔和與悲天憫人，卻又偏偏往社會對立嚴重的議題上踩。迄今為止，川粉依然相信選舉被偷走，而民主黨人嗤之以鼻，川普的司法案件背後是否有政治力介入，多次民調都呈現民意兩極化。

這樣的美國社會分歧如何消弭，這樣的川普如何帶領團結，都讓人存在巨大問號。