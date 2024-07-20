川普提名演說2度提台灣 指世界處於第3次大戰邊緣

美國前總統川普十八日接受共和黨提名角逐總統大選並發表演說，他談到上周遭遇暗殺險些受害，血流得到處都是，卻感到安全，因為「神在我這邊」；川普的演說花了很多時間聚焦非法移民、電動汽車和選舉公正性的問題，批評民主黨，並將矛頭指向中國大陸，揚言對大陸商品課徵百分之百甚至更多關稅。

九十分鐘的演講中，川普兩度提到台灣，他說，當前危險指數高的區域包含歐洲、中東，台灣、南韓和菲律賓衝突日益增加，是第三次世界大戰的邊緣；川普也談到中國大陸環伺台灣問題。

川普在開場詳述了十三日發生在賓州槍擊案，他說，過程太痛苦不願再說第二次，自己在那美麗的一天面臨槍擊，第一時間反應過來才發現是子彈，在特勤人員挺身保護他後，有更多子彈在他們周邊飛舞，「我能站在這裡，全靠全能上帝的恩典」；川普向槍擊事件的罹難者、五十歲的消防員父親默哀，並親吻這名消防員的頭盔。

川普發表演說時，其妻梅蘭妮雅和大女兒伊凡卡夫婦首次在全代會露面。

川普說，槍擊事件發生後，他大改講稿內容訴求團結；他說，「發生了令人髮指的攻擊，今晚我們依然團結一致，比起以往任何時刻更加堅定。」他承諾要攜手各色人種的美國人民，帶領美國創新高峰。

即便如此，川普再次提及二○二○年選舉不公，是民主黨做手腳；民主黨還以司法系統為武器，把政治對手標註為民主的敵人；他說，「事實根本不是這樣，我是為美國人民拯救民主的那個人」。

川普花了些篇幅，提到國際發生的衝突，他說，「我將結束現任政府製造的國際危機，包含俄烏戰爭、以色列遇襲」，他要求哈瑪斯在他就任總統前釋放人質，否則要付出代價。

川普提到非法移民搶走美國人的工作，帶來犯罪和混亂，指控美國南部邊境發生大規模入侵，這些非法移民來自監獄和精神病院，給全國各地都帶來犯罪、貧窮、疾病和破壞，川普說，美國已經成為世界垃圾場，其他國家正在嘲笑美國。

川普重申要關閉邊境，甚至動用部分國防預算繼續建造邊界高牆，阻止移民非法跨境；要透過降低能源價格來降低家庭開支成本，若重返白宮要開始「挖挖挖」。

延續川普在黨綱揭櫫的要點，他說，上任後就會推翻拜登政府的電動車政策，不能坐視中國大陸在墨西哥建造電動車工廠，低價傾銷大陸電動車，他承諾要重建美國汽車製造業。