若拜登退選 賀錦麗最可能披掛上陣

美國總統拜登是否繼續尋求競選連任進入關鍵周末，知情人士透露，拜登正認真考慮退選，且正與家人討論，多位民主黨要員認為他退選可能只是時間問題，也認真為此預作準備。若拜登退選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）是最有可能披掛上陣的人選。

NBC報導，三度確診新冠肺炎的拜登，正居家隔離，認真思考黨內勸退聲浪，且與家人討論退選事宜。路透報導，裴洛西告知民主黨人士，拜登接近決定放棄競選連任。

英國金融時報（FT）引述一位華府資深民主黨人預測，拜登「下周一前出局」，其他人士認為可能會更早。CNN也引述一名民主黨州長指出，「未來72小時是關鍵」。

過去三天來，民主黨內勸退拜登聲浪愈來愈高，華爾街到好萊塢的大金主都對參院多數黨領袖舒默、眾院領袖傑福瑞斯和前眾院議長裴洛西等民主黨大佬施壓，甚至揚言在拜登退選前都不會提供額外資金。

迄今最沉重的一擊來自前總統歐巴馬。華盛頓郵報報導，歐巴馬告知友人，拜登勝選之路渺茫，需要認真考慮繼續參選的可行性。

若拜登在8月19日的民主黨全國代表大會獲提名前自動退選，3,900多名黨代表將開會並舉行第一輪投票，拿下絕大多數票的人選將成為民主黨總統候選人。

華郵指出拜登若退選，賀錦麗是最可能披掛上陣的人選，民主黨許多人也已示意會接受由她接手參選。