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川普喊美國優先！重啟貿易戰 強調要終結氣候相關支出

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國前總統川普18日在共和黨全國代表大會上，接受共和黨提名參選總統。美聯社
美國前總統川普18日在共和黨全國代表大會上，接受共和黨提名參選總統。美聯社

美國前總統川普18日在共和黨全國代表大會上，接受共和黨提名參選總統，並列舉四大經濟政見主軸：減稅、終結通膨、貿易戰及獎勵措施，同時承諾會打擊移民與邊境。

川普在92分鐘演說裡，雖不時脫稿演出，但大致迎合中間派，呼籲結束對立，迴避先前的煽動性語言，例如之前揚言若他選輸會「血洗」、移民「血液裡有毒」等話語，而是表示「我將成為所有美國人的總統，不是半數美國人的總統」。

川普經濟政見主軸
川普經濟政見主軸

他不斷強調「美國優先」，警告美國貿易夥伴他將重啟貿易戰，尤其將對中國大陸產品加徵關稅，抨擊中國大陸以不公平貿易作為偷走美國人的工作。他特別提到要以「減稅、關稅及獎勵」幫助美國汽車業，「不會允許將在墨西哥、中國及其他國家大規模興建汽車廠」，並且承諾會終結拜登政府提振電動車的規範。

他表示，若再次當選，會降低通膨、利率，重振經濟、削減公債與赤字並減稅，「我將立刻終結毀滅性的通膨危機，降低利率，並壓低能源成本」，要靠鑽探石油讓油價大跌。他也承諾將終結民主黨的氣候相關支出，稱之為「綠能新騙局」。

川普表示，他經濟團隊的計劃核心是「為勞工大規模減稅」。他接著說，幾年前，在他任內「美國有最安全的邊境」，接著說移民搶了許多人的工作，強調會整頓內政問題，「讓國家再度偉大」並「帶回美國夢」。

川普矢言解決移民「入侵」的問題，並在就任首日「關閉邊界」，「我們歡迎移民來美，但請合法入境，合法」。

他也抨擊拜登政府作為，並指稱若統計美國十任做最差總統造成的傷害，加總起來也比不上現任總統拜登帶來的損害，並且大多以「現任政府」取代指稱「拜登政府」。

川普 拜登 美國大選

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