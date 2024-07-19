挺川普或拜登？ 祖克柏拒絕表態

彭博今天報導，Meta執行長祖克柏受訪時拒絕表態支持美國總統拜登（Joe Biden）或前總統川普（Donald Trump），並稱他不打算以任何方式參與即將到來的美國總統大選。

路透社報導，在億萬富豪祖克柏（MarkZuckerberg）發表這番言論之際，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、創投家安德立森（MarcAndreessen）及霍洛維茲（Ben Horowitz）等數名在矽谷（Silicon Valley）具影響力的人物已紛紛表態支持川普競選總統。

祖克柏接受彭博（Bloomberg News）專訪時表示，川普中彈後的反應「強悍」又鼓舞人心，可以理解他為何受到選民歡迎。

一名槍手13日在賓州巴特勒（Butler）的造勢集會上向川普開槍，其中一枚子彈擊傷他的右耳。

彭博報導，祖克柏拒絕表態力挺川普或拜登，並稱他「不打算」以任何方式涉及這次選舉。

Meta經常指出川普的文章含有不實資訊，且違反平台的內容規範，在2021年1月美國國會山莊暴動案後，Meta將川普的臉書（Facebook）和Instagram帳號停權。

祖克柏表示，Meta正在進行調整，希望臉書在今後選舉時，不再像過去那樣成為焦點。