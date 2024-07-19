傳拜登對遭黨內高層逼退感到憤怒 消息人士轟：同批人把川普給了我們

美國NBC新聞19日報導，2位熟悉拜登總統想法的消息人士表示，就在他面對政治生涯的最大危機之際，包括同黨一些高層領導人在內，如此眾多民主黨員棄他於不顧的方式，讓他親身體會受傷與背叛。

報導指出，許多民主黨高層領導人私底下對拜登的前進之路表示了懷疑。如前總統歐巴馬公開在社群媒體「X」為拜登的辯論表現緩頰，但據報私下表達了擔憂；柯林頓夫婦則沒有採取任何公開行動。

聯邦眾議院前議長裴洛西、參議院領袖舒默和眾議院領袖傑福瑞斯花了幾個星期聆聽與轉達參眾議員的顧慮，都公開表示支持拜登做出的任何決定，但即使是在非公開場合，他們沒有告知同僚支持拜登，或給出任何應該怎麼行事的相關指示。

一般來說，在困難的時刻，國會領導人都對拜登展現堅定不移的忠誠，讓裴洛西、舒默和傑福瑞斯此次的反應引起各界注目，並在黨內產生反響。消息人士表示，拜登對民主黨試圖把他擠走的方式感到憤怒。一位接近他的消息人士批評黨內資深領導人，「把川普給了我們」

消息人士告訴NBC新聞，「我們大家能不能就花1分鐘記起來，這些正設法擠走拜登的人，就是實際上把川普給了我們大家的同一批人馬？」

這位消息人士接著說，「2015年的時候，歐巴馬、裴洛西、舒默不理會拜登，支持柯林頓。他們那個時候錯了，現在也錯了」。

消息人士指出，2016年大選的民調顯示，柯林頓以多達9個百分點領先，並以代表了最接近拜登人士觀點的異常直率措辭補充道，「或許我們應該從2016年吸取一些教訓，其中之一是民調都在胡扯，問柯林頓國務卿就好。其次，也許、只是也許，比起歐巴馬、裴洛西、舒默，拜登跟真正的美國人更有聯繫？」

Biden left feeling angry and betrayed by top Democratic leaders wavering on his campaign https://t.co/sW6Yag2PoD — MSNBC (@MSNBC) 2024年7月19日

NBC新聞還寫到，多位抱持相同想法的消息人士表示，儘管民主黨員在休會期間四散各地，但他們正圍繞著一個想法凝聚起來，即這不是拜登是否辭去提名的問題，而是何時辭去的問題。一位匿名民主黨員說，「我們正在準備」。