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為贏得年輕選票 拜登再免除393億元學貸、3.5萬人受惠

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
尋求連任的美國總統拜登（Joe Biden）。 路透社
尋求連任的美國總統拜登（Joe Biden）。 路透社

尋求連任的美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，他將延長學生貸款減免計畫，再免除3萬5000人的貸款。

法新社報導，民主黨籍的拜登在聲明中指出，此舉將讓「受惠於各種債務減免方案」的人數達到476萬人。新一輪計畫將免除12億美元（約新台幣393.2億元）的學生貸款。

借款人包括教師、護理師、警察和急救人員，將得到平均3萬5000美元的債務豁免。

今天正好也是共和黨在密爾瓦基召開全國代表大會（Republican National Convention）最後一天，前總統川普（Donald Trump）在會中正式成為共和黨提名的總統候選人。美國總統大選將於11月舉行。

拜登說：「不管共和黨民選官員試圖阻止我們多少次，我們絕不停止努力讓人民負擔得起高等教育。」

保守派占多數的美國聯邦最高法院去年駁回民主黨希望免除數千億美元債務的提案。為贏得年輕選票，拜登今年稍早宣布為數千萬名美國人減免學貸的新計畫。

他上月取消16萬人的債務，更早之前也宣布減免15萬人的學貸。

債務 共和黨 學貸 川普 拜登 民主黨 美國大選

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