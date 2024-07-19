目標不僅川普？美國20歲槍手暗殺未遂 傳手機存有多位高官照片

據2位知情人士透露，美國聯邦調查局（FBI）調查發現，企圖暗殺前總統川普未遂的20歲賓州槍手庫克斯（ThomasMatthew Crooks），手機裡存有川普及多位高官照片。

美聯社報導，除了共和黨籍前總統川普和現任總統拜登的照片外，庫克斯的手機裡還存有司法部長賈蘭德（Merrick Garland）和聯邦調查局長瑞伊（Christopher Wray）等其他官員的照片。

根據匿名向美聯社透露案件詳情的知情人士說法，負責搜查庫克斯手機的調查人員還發現，庫克斯曾查找過民主黨全國代表大會（Democratic NationalConvention）的日期，以及川普的活動行程。

聯邦調查局一直在尋找線索，想了解是什麼驅使庫克斯13日在賓州巴特勒（Butler）的造勢集會開槍，企圖暗殺川普。

聯邦調查局表示，他們將這起槍擊案視為潛在的國內恐怖主義行動進行調查，但尚未找到明確的意識形態作為槍手行凶動機。聯邦調查局已進入庫克斯的手機，並搜查了他的電腦、住處和車輛，且已訪問超過100人。

庫克斯擊斃一名集會參與者，並造成另外兩人重傷。川普的右耳遭子彈擊傷，但傷勢不重，短短幾天後就在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的共和黨全國代表大會（Republican National Convention）上現身，右耳傷口包著繃帶。

據3位知情人士說法，槍手也曾搜尋關於重度憂鬱症的資訊，但其中1人表示，調查人員尚未確定他是否真的患有憂鬱症。研究顯示，絕大多數罹患精神疾病的人都沒有暴力傾向，且大多數有暴力傾向的人都沒有精神疾病。