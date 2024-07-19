美保守派政治名嘴魯道柏逝世 曾力挺川普批選舉詐欺

美國知名保守派政治評論家魯道柏（Lou Dobbs）今天辭世，享壽78歲。他曾主持福斯財經新聞網（Fox BusinessNetwork）晚間節目十多年，也是美國前總統川普最忠實的支持者之一。

綜合法新社與美聯社報導，魯道柏在社群媒體網站X的帳號貼出訃聞寫道：「我們帶著沉重的心情宣布偉大的魯道柏已辭世。」

魯道柏在川普爭取代表共和黨角逐白宮大位期間，早早就公開力挺川普，且在川普擔任總統期間也一直堅定支持。

共和黨籍總統候選人川普在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼文中稱魯道柏是「一位友人、真正傑出的新聞工作者、記者和天才」，並向魯道柏的家屬致上慰問。

魯道柏過去在美國有線電視新聞網（CNN）1980年開台時加入，在CNN主持談話性節目Moneyline逾20年，2009年離開老東家，協助媒體大亨梅鐸（RupertMurdoch）創立福斯財經新聞網。

魯道柏在福斯財經新聞網的節目名稱為「今夜魯道柏」（Lou Dobbs Tonight），這與他在CNN度過最後尷尬幾年時主持的節目名稱相同。他在CNN一度憑藉Moneyline節目成為最引人注目的電視商業記者，但隨著他的觀點變得日益固執己見，且因強調遏制非法移民而引發拉美裔人士的憤怒抗議，讓CNN高層感到不安。

2020年美國總統大選過後，魯道柏持續不懈地散布選舉詐欺說法，還說選舉詐欺害川普打輸選戰，儘管並沒有可靠的證據來支持這種說法。

在投票技術公司Smartmatic提告，聲稱福斯新聞（Fox News）的謊言「摧毀」了Smartmatic商業前景，並求償27億美元（約新台幣884億元）後，福斯財經新聞網最終在2021年初停播魯道柏的節目。

這起案件目前仍在審理中，但福斯新聞已同意向另一家投票技術公司Dominion支付7億8750萬美元達成和解；Dominion控告福斯新聞發布不實指控，說該公司的投票機被用來操控總統選舉最終導致川普敗給拜登。